Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi îl omagiază pe arhim. Andrei Scrima la 100 de ani de la naștere

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi găzduiește, în perioada 2-31 decembrie, un eveniment dedicat aniversării a 100 de ani de la nașterea arhimandritului Andrei Scrima. Manifestarea culturală este intitulată „André Scrima, pe cale”.

Expoziția documentară se desfășoară în sediul central al bibliotecii ieșene. Organizatorii îi invită pe cei interesați să descopere aspecte ale operei și ale personalității unuia dintre membrii reprezentativi ai Rugului Aprins.

Momentul central va fi reprezentat de vernisajul din data de 12 decembrie, când va conferenția prof. Ioan Alexandru Tofan, autorul a două lucrări despre eruditul teolog Andrei Scrima.

Părintele Andrei Scrima s-a născut în 1 decembrie 1925 și a avut un parcurs intelectual și teologic remarcabil, marcat de studii în domeniul filosofiei și al spiritualității ortodoxe.

Andrei Scrima a fost omagiat și la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București printr-o conferință intitulată „Arhim. Andrei Scrima – mistică, erudiție, dialog”.

Foto credit: Dilema Veche