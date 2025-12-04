Facultatea de Teologie din București a găzduit o conferință omagială dedicată arhimandritului Andrei Scrima

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit marți conferința omagială „Arhim. Andrei Scrima – mistică, erudiție, dialog”, dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea arhimandritului Andrei Scrima.

În Amfiteatrul „Ioan G. Coman”, cadre universitare, cercetători, studenți și invitați au evocat personalitatea complexă a arhimandritului Andrei Scrima. De asemenea, au discutat și despre impactul său asupra teologiei, spiritualității și dialogului dintre Biserici.

Arhimandritul Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator în cadrul Sectorului relații creștine și interreligioase, a prezentat rolul părintelui Scrima la Conciliul II Vatican. Acolo a participat ca reprezentant personal al Patriarhului Ecumenic Atenagora.

„Evenimentul din această seară își propune să omagieze o personalitate teologică de renume internațional și un profund gânditor creștin, implicat activ în dialogul intercreștin”, a spus părintele arhimandrit.

Experiența spirituală de la Mănăstirea Antim

Părintele profesor Bogdan Tătaru-Cazaban a evocat perioada formativă petrecută de părintele Scrima la Mănăstirea Antim.

„În miezul itinerarului său s-a aflat experiența spirituală de la Mănăstirea Antim. Acolo a trăit o convertire radicală, într-o perioadă în care viața monahală era aproape imposibilă”.

Părintele profesor a subliniat și rolul arhimandritului în refacerea relațiilor dintre Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă: „A fost unul dintre principalii arhitecți ai epocii de deschidere în care trăim și astăzi”.

Adevărat mărturisitor al lui Hristos

Cercetătorul Marius Vasileanu a evidențiat anvergura intelectuală a arhimandritului: „Era un om capabil să vorbească la niveluri cu totul elevate, un adevărat mărturisitor al lui Hristos. De la matematică și fizică până la teologie, părintele Scrima demonstra o erudiție rară și o profunzime spirituală autentică”.

Despre influența personală a părintelui arhimandrit Scrima a vorbit Alexandru Gica, conferențiar la Facultatea de Matematică și Informatică din București: „Părintele mi-a schimbat viața prin modul său de a gândi și prin felul în care aducea lumina credinței în orice discuție. Prezența lui inspira curaj și nădejde iar fiecare întâlnire cu el lăsa o amprentă de neuitat asupra sufletului”.

Conferința omagială „Arhim. Andrei Scrima – mistică, erudiție, dialog” a fost organizată de Centrul de Studii și Dialog Intercultural și Interreligios al Universității din București.

Foto credit: Ziarul Lumina