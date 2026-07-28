Tinerii Nepsis UK vor participa la un pelerinaj și program de voluntariat spiritual în insulele Mull și Iona

Tinerii Nepsis UK vor participa, în perioada 17-24 august 2026, la un pelerinaj și program de voluntariat spiritual la mănăstirile de pe insulele Mull și Iona din Scoția.

Pe parcursul săptămânii, tinerii vor participa la programul liturgic al mănăstirilor, la momente de rugăciune și reflecție duhovnicească, precum și la activități de voluntariat în sprijinul comunităților monahale.

Pelerinajul va include vizite la mănăstirile ortodoxe de pe insulele Mull și Iona, precum Mănăstirea „Toți Sfinții Celți” din insula Mull și Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului și Toți Sfinții Insulei Iona”. Cele două așezăminte reunesc călugări din mai multe țări, între care Scoția, Anglia, Statele Unite ale Americii, Canada, Țările de Jos și România.

De asemenea, tinerii vor avea parte de întâlniri cu viețuitorii așezămintelor monahale și activități dedicate cunoașterii tradiției ortodoxe din spațiul celtic.

Prin acest program, organizat în cadrul Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord, tinerii Nepsis UK vor îmbina pelerinajul cu voluntariatul spiritual, într-un cadru de rugăciune, formare și apropiere de tradiția monahală ortodoxă.

Pentru înscrieri, se completează formularul Google Forms.

Foto credit: Mull Monastery of All Celtic Saints