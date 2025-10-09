Biblioteca Academiei Române dedică o expoziție amplă Reginei Maria: Include originalele acuarelelor florale expuse la Londra

La Biblioteca Academiei Române a fost inaugurată miercuri expoziția „Regina Maria. 150 de ani de la naștere”. „E cea mai frumoasă expoziție făcută vreodată despre moștenirea Reginei Maria”, a spus acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, citat de Agerpres.

Sunt expuse obiecte din patrimoniul Cabinetelor de Stampe și, respectiv, de Manuscrise și Carte Rară ale instituției: fotografii, lucrări de grafică, manuscrise și scrisori olografe.

Printre exponate se găsesc și originalele unor acuarele florale ale căror copii sunt în prezent expuse la Londra alături de picturi realizate de Regele Charles al III-lea.

Personalitate complexă

„Expoziția acoperă documentar și sub formă de imagini, cum vedeți, acest destin zbuciumat de mare om de stat. Dar Regina, în același timp, a fost soție, mamă, infirmiera Crucii Roșii, luptător contra unor epidemii teribile care au frământat societatea românească”, a precizat Președintele Academiei Române.

Acad. Ioan Aurel Pop a amintit că Regina Maria, supranumită și „Mama Răniților”, a mers în saloanele bolnavilor de tifos și a dat mâna cu ei fără mănuși, chiar dacă i s-a atras atenția că tifosul este transmisibil. „Românii au știut aceste lucruri”, a spus istoricul.

„A avut o căldură sufletească cu totul specială, chiar dacă a rămas mereu majestuoasă și, în același timp, sensibilă, demnă și calmă, suverană și țărancă în ie românească, deopotrivă.”

Regina artistă

Acad. Ioan Aurel Pop a evocat-o pe Regina Maria și ca „artistul discret, ilustrator floral delicat pe manuscrise iluminate”, având în vedere că sunt expuse și o serie de albume scrise și ilustrate de Regina Maria.

Copiile unora dintre acuarelele florale realizate de suverană sunt expuse în această perioadă la Londra. „Mie îmi pare rău că Regele Charles a trebuit să vadă copii la Londra, când noi avem această măreție de originale”, a spus Președintele Academiei Române.

„Să nu uităm că Regina noastră a fost nepoata Reginei și Împărătesei Victoria, care a dat numele unei epoci în istoria Marii Britanii și că Regele Charles, aflat odinioară la Cluj, când a primit titlul de Doctor Honoris Causa, mi-a spus că este impresionat de calitatea lui de strănepot al Reginei Maria și că este mândru de această calitate, fapt care îl apropie de pământul și de oamenii acestui pământ.”

Făuritoare a României Mari

Regina Maria „rămâne efigia cea mai pregnantă a făuririi de către români a României Întregite”, a mai spus acad. Ioan Aurel Pop, „conștientă de planul de țară pe care îl făurise generația noastră de la 1848, plan pe care l-au continuat Alexandru Ioan I și Carol I, Principele și Regele”.

Împreună cu Regele Ferdinand, Regina Maria „a ținut să demonstreze că la 1866 se fondase la București nu o dinastie germană, ci o dinastie românească”, a subliniat Președintele Academiei.

Ca un pandant la acuarelele florale ale Reginei Maria, sunt expuse și aranjamente florale realizate de designerul Dana Turdean, profesor acreditat al școlii Sogetsu Ikebana din Tokyo.

Despre activitatea artistică a Reginei Maria a vorbit și directorul general al Muzeului Național Peleș, dr. Narcis Dorin Ion. Moderatorul evenimentului a fost prof. ing. Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei Române.

Date utile

Expoziția de la Biblioteca Academiei Române, Sala „Theodor Pallady”, este cu intrare liberă și poate fi vizitată până în 24 octombrie.

Accesul este permis de luni până vineri, între orele 9:00 și 14:00. Adresa este Calea Victoriei nr. 125, Sector 1, București.

Expoziția organizată de Institutul Cultural Român de la Londra cuprinde, pe lângă copii fidele ale acuarelelor Reginei Maria, și acuarele pictate de Regele Charles al III-lea în vizitele pe care le-a făcut în Transilvania.

Adresa galeriei londoneze este The Garrison Chapel, Chelsea Barracks, 8 Garrison Square London, SW1W 8BG.

Foto credit: Agerpres / Alex Tudor