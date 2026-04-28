La Bălți a fost organizată o conferință despre foametea din 1946–1947: Cercetări istorice și evocări memoriale

La Bălți a fost organizată conferința „Foametea din anii 1946–1947 – cercetări istorice și evocări memoriale”. Evenimentul s-a desfășurat în în Sala NordTec a Universității de Stat „Alecu Russo” din municipiu.

Activitatea a reunit cercetători, reprezentanți ai instituțiilor publice și membri ai societății civile, preocupați de păstrarea memoriei unuia dintre cele mai dramatice momente din istoria Basarabiei.

În deschiderea lucrărilor, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Alexandru Postică, a evidențiat necesitatea asumării trecutului și a transmiterii adevărului istoric generațiilor tinere.

La rândul său, rectorul universității, Natalia Gașițoi, a subliniat importanța unor astfel de inițiative educaționale, arătând că mulți tineri nu cunosc realitățile foametei provocate de regimul sovietic.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a împărtășit mărturii personale despre suferințele trăite de familia sa în perioada foametei.

Manifestarea a fost organizată de Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, în colaborare cu Ministerul Culturii din Republica Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Episcopia de Bălți.

Foametea din 1946-1947

În Republica Moldova, a treia sâmbătă din aprilie este dedicată comemorării victimelor foametei din 1946–1947, tragedie în urma căreia au murit peste 200.000 de persoane.

Istoricii au explicat că această criză nu a fost generată doar de secetă, ci a fost accentuată de politicile regimului sovietic, care au folosit lipsurile alimentare ca mijloc de control asupra populației.

În câteva luni au murit peste 123.000 de oameni, ceea ce însemna aproximativ 5% din populația RSS Moldovenești, regiunea fiind cea mai afectată din URSS.

În luna aprilie sunt organizate evenimente comemorative, precum expoziții, proiecții și activități educative, dedicate păstrării memoriei acestei tragedii.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți