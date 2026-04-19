Comemorarea victimelor foametei din 1946-47: Numai în lumina lui Hristos putem înțelege deplin suferința trecutului

A treia sâmbătă din luna aprilie este dedicată, în Republica Moldova, comemorării victimelor foametei din 1946-1947, când au murit peste 200.000 de persoane. Cu această ocazie, Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a transmis un mesaj în care a subliniat că suferința celor de atunci poate fi înțeleasă deplin doar în lumina lui Hristos.

Preasfinția Sa a evidențiat că amintirea foametei de atunci nu trebuie să fie doar un exercițiu de comemorare ci un îndemn la discernământ.

„Să știm să deosebim adevărul de minciună, binele de rău, libertatea autentică de înșelătoarele ei forme. Să nu permitem niciodată ca dezbinarea, indiferența sau lipsa de solidaritate să ne conducă din nou spre suferință”.

„Suntem chemați astăzi mai mult ca oricând la unitate – unitate în credință, în neam și în lucrare. Să ne sprijinim unii pe alții, să fim sensibili la nevoile celor din jur și să cultivăm dragostea creștină, care este mai puternică decât orice încercare”, a adăugat Episcopul Basarabiei de Sud.

Credința în Dumnezeu, neatinsă

Preasfințitul Părinte Veniamin a remarcat că deși poporul a trecut prin chinuri de nedescris, credința în Dumnezeu a rămas neatinsă.

„În tăcerea caselor goale și în inimile zdrobite, rugăciunea a continuat să ardă ca o candelă vie. Biserica, deși prigonită și limitată în lucrarea ei, a rămas un loc de nădejde, un sprijin nevăzut pentru cei care nu și-au pierdut credința”.

„Astăzi, trăim într-un context diferit. Ne bucurăm de libertate, de posibilitatea de a ne exprima credința, de a ne ajuta aproapele și de a construi împreună o societate mai dreaptă și mai solidară. Și totuși, această libertate aduce cu sine și o mare responsabilitate: aceea de a nu uita trecutul și de a învăța din el”, a transmis Preasfinția Sa.

Pentru a marca această zi, eparhia s-a alăturat campaniei „O lumină și un hulubaș de pâine” în cadrul căreia voluntarii Episcopiei Basarabiei de Sud au împărțit 250 de hulubași din pâine, însoțiți de pliante informative. Activitatea a avut loc în centrul municipiului Cahul.

Foametea din 1946-1947

Potrivit istoricilor, foametea nu a fost cauzată doar de seceta severă din acei ani, ci a fost amplificată și utilizată ca instrument de teroare politică împotriva populației din RSS Moldovenească.

Conform datelor furnizate de Agenția Națională a Arhivelor, citată de Moldpres, în doar câteva luni, au murit de foame peste 123.000 de persoane, ceea ce reprezenta circa 5% din populația RSSM. Proporțional, Moldova sovietică a fost regiunea cea mai afectată din întreaga Uniune Sovietică, cu o rată a mortalității de zece ori mai mare decât în Rusia și de cinci ori mai mare decât în Ucraina.

Pe parcursul lunii aprilie, în Republica Moldova au loc mai multe evenimente dedicate comemorării victimelor foametei organizate din anii 1946–1947. Programul include expoziții de fotografie, proiecții de film documentar, ateliere și lecții tematice.

Sursă foto: Moldpres