Asociația Monumentum a organizat o depunere de flori la monumentul Reginei Maria din Chișinău

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, Asociația „Monumentum” a organizat o ceremonie de depunere de flori la monumentul dedicat acestei mari personalități a istoriei naționale.

La eveniment au participat, pe lângă membrii asociației, alți cetățeni și persoane publice.

Statuia Reginei Maria de la Chișinău a fost inaugurată pe 27 martie, în acest an, pentru a se marca 107 ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Înaltă de peste 6 metri, statuia a fost realizată în bronz de sculptorul Veaceslav Jiglițchi și o reprezintă pe regină în ziua încoronării de la Alba Iulia, purtând în mâna stângă Biblia.

Inițiativa edificării statuii îi aparține avocatului Iulian Rusanovschi, în urmă cu 7 ani, cu prilejul Centenarului Marii Uniri.

Foto credit: Asociația Monumentum

