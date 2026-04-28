Arhim. Melchisedec Velnic în Duminica Mironosițelor: A fost dat de Dumnezeu ca femeia să fie purtătoare de mir

„A fost dat de Preabunul Dumnezeu ca femeia să fie purtătoare de mir, adică să ducă vestea mirului Învierii”, a subliniat arhimandritul Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, în predica rostită în Duminica Femeilor Mironosițe.

Părintele arhimandrit a arătat că femeile mironosițe nu sunt doar cele care au purtat mir la mormânt, ci adevărate mărturisitoare ale vieții în Hristos: „Nu trebuie să ne gândim când spunem despre Născătoarea de Dumnezeu că este purtătoare de mir, că a purtat un vas cu mir, ci ea însăși s-a făcut vas al mirului celui dumnezeiesc”.

„Femeile mironosițe le-am întâlnit în săptămâna Sfintelor Pătimiri, care L-au urmat îndeaproape pe Domnul din Galileea și până la Sfintele Pătimiri și care priveau de departe toate cele câte s-au întâmplat cu Iisus. Ele erau cele din umbră care pregăteau absolut toate, care aveau grijă și de o cină, de o bucată de pâine și de un pahar cu apă”, a adăugat starețul Mănăstirii Putna.

Arhimandritul Melchisedec Velnic a subliniat că femeile mironosițe au fost primele vestitoare ale biruinței lui Hristos asupra morții: „Ele de dimineață, după ce au luat vestea de la mormânt, au transmis-o ca pe o făclie, ca pe o torță vie, din mână în mână, din neam în neam, până în ziua de astăzi”.

Tragedia femeilor în război

Părintele arhimandrit a evidențiat tragedia femeilor care au trebuit să-și îngroape soții și copiii în regiunile ocupate în al Doilea Război Mondial, Bucovina de Nord și Basarabia: „Câte mame sunt și în ziua de azi care alergă la mormântul copiilor sau a soților, care au plecat mai devreme din cauza unui război nemilos?”

„Lacrimile lor, truda lor, osteneală lor, oare e trecută cu vederea? Nicidecum!”, a subliniat pr. arhim. Melchisedec Velnic.

Starețul Mănăstirii Putna a amintit și de sfintele femei românce, unele dintre ele recent canonizate: „Toate aceste femei ale neamului nostru sunt așezate la loc de cinste, pentru că s-au hrănit din mirul Maicii Domnului, pentru că și ele au căutat, precum Născătoare de Dumnezeu, să-L ducă și să-L împărtășească pe Hristos celor din jur”.

Mama creștină

Părintele stareț a evidențiat și rolul mamei în educația creștină a copiilor: „Cât de sfântă este mâna unei mame, care atunci când pruncul adoarme, îl însemnează cu semnul Sfintei Cruci!”

„Prin venele ei curge mirul sfințeniei și al binecuvântării”, a adăugat pr. arhim. Melchisedec Velnic.

„Le felicităm pe purtătoarele de mir, pe cele care știu să aprindă candela la mormânt, pe cele care știu să tămâieze casa, pe cele care știu să cheme numele Domnului Iisus. Că în cele din urmă, numele Lui ne sfințește, ne este într-un noi și ne dă nouă viață”, a încheiat arhimandritul.

Sursă foto: Mănăstirea Putna / Apr. 27, 2026