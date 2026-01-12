Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte a participat la recepția de Anul Nou de la Președinția Israelului

Arhim. Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a participat luni la recepția oficială oferită cu ocazia Anului Nou de Excelența Sa Isaac Herzog, Președintele Israelului, și de Prima Doamnă Michal Herzog.

Evenimentul a avut loc la Reședința Prezidențială din Ierusalim, în prezența Directorului General al Ministerului de Interne, Israel Uzan, și a altor oficiali ai statului.

Au participat Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului, lideri ai altor comunități ortodoxe, dar și ai altor denominații creștine din Țara Sfântă.

„Această întâlnire solemnă constituie un prilej de dialog și apropiere între comunități, în spiritul respectului reciproc, al cooperării și al valorilor spirituale care ne unesc”, a transmis Arhim. Ioan Meiu pe Facebook.

Arhim. Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, este și superiorul așezămintelor românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan.

Foto credit: Facebook / Părintele Ioan Meiu – Ierusalim