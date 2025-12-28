Arhim. Dionisie Constantin, despre opțiunea fiecăruia dintre noi: Iosif sau Irod. Ocrotitor sau prigonitor. Ce alegem?

Părintele Arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator la Atelierele Patriarhiei Române, a vorbit, duminică, la Paraclisul Catedralei Naționale, despre irozii zilelor noastre, care se găsesc din belșug, în diferite forme, în societatea contemporană.

Deși bucuria sărbătorii Nașterii Domnului nu s-a stins încă, Evanghelia de astăzi ne prezintă și o altă realitate, spune părintele arhimandrit.

Este vorba despre invidia și ura Regelui Irod, care-l determină să ucidă pruncii din Betleem, crezând că „astfel Îl va putea elimina pe Hristos”.

„Numărul pruncilor uciși este simbolic, dar durerea este reală. Ei devin chipul tuturor copiilor nevinovați care suferă din cauza răutății omenești, din cauza egoismului, a urii și a patimilor”, a transmis părintele Dionisie Constantin.

Irod nu este o figură a trecutului

În continuare, suntem avertizați că „Irod” nu este o figură a trecutului, ci se regăsește sub diferite forme în societatea noastră contemporană, amintind de cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitorul: „Cel ce iubește stăpânirea mai mult decât adevărul se face pe sine vrăjmaș lui Dumnezeu.”

Astfel, a subliniat părintele arhimandrit, în ziua de astăzi „pruncii nu mai sunt uciși cu sabia, ci de multe ori în numele confortului, al libertății greșit înțelese, al interesului economic sau al indiferenței”.

„Pruncii sunt uciși astăzi prin avort, când viața este declarată o problemă și nu un dar. Sunt uciși sufletește atunci când sunt abandonați, neglijați, crescuți fără dragoste, fără repere morale și fără Dumnezeu. Sunt uciși atunci când sunt transformați în obiecte de câștig, exploatați, folosiți, sau când li se fură copilăria”, a transmis Arhim. Dionisie Constantin.

Crima împotriva purității copiilor

Nu mai puțin periculoși sunt și „irozii care nu varsă sânge”, ci otrăvesc mințile și sufletele copiilor și tinerilor.

„Irozii zilelor noastre sunt și aceia care otrăvesc mintea copiilor cu violență, cu vulgaritate, cu confuzie morală, care le spun că nu mai există adevăr, bine sau rău, că totul este relativ și negociabil. Sunt irozii care nu varsă sânge, dar distrug conștiințe.”

„În Irod se identifică și părintele absent, dar și societatea indiferentă, statul care nu protejează viața, cultura care disprețuiește familia și credința. Irod este orice putere care se teme de Hristos, pentru că Hristos tulbură egoismul și cheamă la responsabilitate”, a adăugat părintele consilier.

Iosif sau Irod, alegerea e a noastră

Părintele Arhimandrit ne pune în față o alegere: putem să fim precum Iosif, un protector al familiei sau ca Irod, un prigonitor însetat de sânge nevinovat. Responsabilitatea și alegerea ne aparțin.

„De aceea, fiecare dintre noi este chemat să aleagă: să fie Irod sau să fie Iosif. Să fie prigonitor sau ocrotitor. Să fugă de responsabilitate sau să ia Pruncul și pe mama Lui și să-i apere. Ei sunt imaginea copiilor abandonați, uitați, exploatați, uciși trupește sau sufletește.”

„De aceea, Evanghelia ne pune înainte o mare responsabilitate: grija față de copii. Suntem chemați să apărăm viața, să ocrotim inocența, să nu devenim, prin nepăsare sau păcat, alți irozi.”

„Copiii trebuie primiți ca dar al lui Dumnezeu, botezați, crescuți în credință și iubire. Când îi îndepărtăm de Hristos, le rănim sufletul”, a afirmat Arhim. Dionisie Constantin.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene

