Arhim. Dionisie Constantin: Dumnezeu vede suferința omului chiar și atunci când el nu mai are puterea să strige după ajutor      

Arhimandritul Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române, a subliniat duminică, la Paraclisul Catedralei Naționale, că Dumnezeu vede suferința omului chiar și atunci când el nu mai are puterea să strige după ajutor.

Părintele a explicat la predică Evanghelia Duminicii a 6-a după Paști, evidențiind contrastul dintre lumina vederii pe care Mântuitorul o dăruiește orbului din naștere și întunericul din sufletele fariseilor invidioși.

„Orbul din Evanghelia de astăzi nu a cerut să fie vindecat, ci Iisus Însuși îl remarcă din proprie inițiativă: Şi trecând, Iisus a văzut un om orb din naştere”.

„Evanghelia de astăzi ne arată că Hristos nu așteaptă întotdeauna strigătul omului, ci vine El primul în întâmpinarea suferinței. De aceea Psalmistul ne încredințează că: Domnul este aproape de cei zdrobiți la inimă (Psalmul 33,18)”, a spus arhimandritul.

Ascultarea și credința orbului

După ce i-a uns ochii cu tină, Mântuitorul Iisus Hristos i-a spus orbului să meargă la scăldătoarea Siloamului și să se spele.

„Orbul din naștere nu a intrebat: cine mă va duce acolo? Sau de ce trebuie să merg la scăldătoarea Siloamului? nu a arătat nicio ezitare, ci a făcut ce i s-a cerut, a mers acolo unde a fost trimis”.

Aceasta a îndeplinit întocmai cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, dând dovadă de ascultare.

Părintele arhimandrit a a explicat că unul dintre motivele pentru care a fost pus să meargă la scăldătoare este acela de a fi văzută de cât mai mulți oameni vindecarea lui.

„El a mers la scăldătoarea Siloamului orb fiind, iar ochii lui, acoperiți cu tină, atrăgeau și mai mult atenția asupra acestui aspect, dar după ce s-a spălat, după porunca Domnului, orbul a devenit văzător, iar multă lume îl recunoștea pe el, care mai înainte era orb și cerșea”.

Cred, Doamne!

Vindecarea minunată a ajuns și la urechile fariseilor, care îl acuzau pe Mântuitorul Iisus Hristos că nu ține sâmbăta.

„Fiul lui Dumnezeu îl caută din nou și-l întreabă: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns: Cine este, Doamne, ca să cred într-Însul? Iisus i-a spus: L-ai văzut pe El, căci cel care vorbeşte cu tine, Acela este”.

Răspunsul celui vindecat mărturisește atât puterea vindecătoare a lui Dumnezeu, cât și dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos.

„De la mărturisirea puterii vindecătoare a lui Iisus, omul vindecat de orbire trupească ajunge la mărturisirea dumnezeirii Lui, întrucât crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și I se închină Lui”.

„Văzând cât de mare este iubirea și lucrarea harului lui Dumnezeu, să mărturisim și noi, împreună cu orbul vindecat, ca Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire pentru noi și pentru mântuirea noastră”, a fost îndemnul final al Arhimandritului Dionisie Constantin.

Foto credit: Paraclisul Catedralei Naționale / Alexandru Cojocaru