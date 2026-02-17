Arhimandritul Climent Haralamb a fost înmormântat la Mănăstirea Curtea de Argeș

Arhimandritul Climent Haralamb a fost înhumat marți la Mănăstirea Curtea de Argeș.

Slujba de înmormântare a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și delegat al Preaferitului Părinte Patriarh Daniel, la Paraclisul Arhiepiscopal din Curtea de Argeș.

La slujbă au participat sute de credincioși ce l-au urmat pe ultimul drum pe arhimandritul care timp de șapte decenii a fost monah la Mănăstirea Curtea de Argeș.

O călăuză spre o viețuire cumpătată

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a citit mesajul de condoleanțe al Preaferictului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia slujbei de înmormântare a arhimandritului.

Patriarhul României a remarcat longevitatea arhimandritului, care a murit duminică la vârsta de 102 ani.

„Prin pilda vieții sale, el a fost tuturor o călăuză și un îndemn la viețuire cumpătată, post, rugăciune și fapte bune, biruind cu multă seninătate și credință grijile și greutățile vieții”, a transmis Preafericirea Sa.

După săvârșirea slujbei, trupul neînsuflețit a fost purtat de militarii Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada” din Curtea de Argeș către locul de veci din cimitirul Mănăstirii Curtea de Argeș.

Un părinte iubit

Arhimandritul Climent Haralamb s-a născut în localitatea Lunca din județul Botoșani, în data de 4 aprilie 1923.

A intrat de tânăr ca frate în obștea Mănăstirii Cozancea, în anul 1947, unde stareț la acea vreme era duhovnicul Paisie Olaru. În anul 1948 este tuns în monahism, iar în anii următori hirotonit ierodiacon și ieromonah. Anul 1953 îl găsește viețuitor la Mănăstirea Cetățuia din Iași, iar în același an, vizitează pentru prima dată Mănăstirea Curtea de Argeș. În anul 1956 părintele Climent devine slujitor al așezământului din județul Argeș, unde s-a remarcat ca un bun povăţuitor către Hristos al multor suflete rătăcite, fiind apreciat de mulți credincioși și clerici.

Părintele arhimandrit a fost distins în 2023, la împlinirea a 100 de ani de viață, cu Crucea Patriarhală, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru cele șapte decenii de slujire la racla Sfintei Mucenițe Filofteia.

