Arhiepiscopul Varsanufie a sfințit metocul Mănăstirii Stânișoara: O formă de anamneză duhovnicească

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a sfințit, luni, metocul Mănăstirii Stânișoara, din județul Vâlcea.

Arhiepiscopul Râmnicului a spus că „această nouă ctitorie reprezintă o reparație morală și duhovnicească față de pierderea și distrugerea vechilor schituri de pe valea Oltului”.

Potrivit Înalpreasfinției Sale, vorbim despre o formă de anamneză duhovnicească.

„Așadar, construirea metocului Mănăstirii Stânișoara poate fi înțeleasă ca o mărturisire a credinței și a responsabilității față de trecut. Este o formă de anamneză duhovnicească, prin care Biserica nu doar își amintește de ceea ce s-a pierdut, ci și reface ceea ce timpul a destrămat. Astfel, zidirea unui nou metoc devine o lucrare de vindecare spirituală, o reparație morală față de istorie”, a explicat Arhiepiscopul.

Piatra de temelie a metocului Mănăstirii Stănișoara a fost așezată la data de 4 mai 2025, construindu-se o biserică de lemn.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului

