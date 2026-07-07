Arhiepiscopul Casian a evocat moștenirea duhovnicească a Sfinților Dometie și Filotimia de la Râmeț

Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a evocat luni moștenirea duhovnicească a Sfinților Dometie și Filotimia de la Râmeț, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Târlele Filiu, județul Brăila.

Cei doi sfinți au fost săbătoriți pentru prima dată împreună după canonizarea lor de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în localitatea în care au viețuit o perioadă din viață.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că satul Târlele Filiu a devenit locul unei sărbători deosebite: „Au rodit aici nu numai roadele câmpului, ci și ale sufletului. O familie cu 12 copii, Manolache”.

„Cei mai mulți au ales să slujească Domnului pe pământ, precum Sfânta Filotimia, mamă sfântă a 12 copii, și fiul ei sfânt, Sfântul Dometie, a căror pomenire în calendar, pentru prima dată împreună, are loc aici”.

Parohia, loc al tradiției și al comuniunii

După Sfânta Liturghie a avut loc conferința pastoral-misionară a clericilor din Protopopiatul Făurei. Referindu-se la această întâlnire, Arhiepiscopul Dunării de Jos a subliniat rolul parohiei în păstrarea identității creștine.

„Parohia este un soare duhovnicesc pentru tradiție, pentru perpetuarea rânduielilor bătrânilor și, în același timp, pentru a cultiva în continuare și credința”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a arătat că întrunirea preoților reprezintă „începutul unei școli, școala familiei creștine și școala comuniunii”, avându-i drept modele pe cei doi sfinți.

„Semințele duhovnicești, evlavia și reînvierea satului mic, prin marea iubire de Dumnezeu, de aproapele, de țară și de popor a sfinților, să ne încurajeze pe cât mai mulți în familiile noastre, în casele noastre, în satele noastre și în țara noastră”.

Îndemn la a urma exemplul noilor sfinți

Părintele paroh Radian Spânu a subliniat că prima sărbătoare liturgică a celor doi sfinți după canonizare a fost un moment de mare bucurie pentru întreaga comunitate.

„Credincioșii au o mare evlavie față de Sfinții Dometie și Filotimia, de la care au deprins de la Sfântul Dometie darul milosteniei, iar de la Sfânta Filotimia răbdarea, pacea și nădejdea în familiile lor”, a declarat preotul pentru Trinitas TV.

La rândul său, inspectorul de religie Elena Cocîrlea a explicat actualitatea exemplului oferit de cei doi sfinți: „Sărbătoarea de astăzi a adus împreună familia creștină prin intermediul Sfintei Filotimia și al relației sale cu fiul său, Sfântul Cuvios Dometie. Reflexia a fost asupra virtuților pe care sfinții le-au trăit, îndemnându-ne la mărturisirea credinței, la rugăciune și la curaj în viața noastră”.

După încheierea manifestărilor, clericii și credincioșii au vizionat un material realizat de Trinitas TV despre proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a vizitat Casa Memorială a Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv din satul Târlele Filiu, unde a săvârșit o slujbă de pomenire pentru membrii familiei Manolache trecuți la Domnul.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos