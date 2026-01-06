Arhiepiscopul Casian a sfințit apele Dunării la Brăila și Galați

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit marți apele Dunării la Brăila și la Galați.

Părintele arhiepiscop a oficiat Sf. Liturghie la Catedrala „Nașterea Domnului“ din Brăila, în prezența autorităților locale și a numeroși credincioși.

După slujbă, toți cei prezenți au mers în procesiune, în sunetul clopotelor și precedați de fanfara militară a Garnizoanei Brăila, până la faleza Dunării, unde ierarhul a oficiat slujba de Sfințire Mare a apei pe un podium.

Slujba a fost urmată de tradiționala aruncare a crucii în apele fluviului. Anul acesta, șapte brăileni s-au aruncat după cruce, aceasta fiind recuperată de Daniel Nichițelea, un bărbat în vârstă de 36 de ani care se află la a 13-a participare și la cea de-a șasea reușită în care a prins crucea.

În continuare, Arhiepiscopul Casian a mers în orașul de reședință, Galați, la biserica medievală „Precista”, situată pe faleza Dunării, unde a oficiat din nou slujba de Sfințire Mare a apei.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre iubirea revărsată de Dumnezeu în lume și bucuria de a fi creștin indiferent de vremurile prin care trecem.

Părintele arhiepiscop a evidențiat sensurile duhovnicești ale Botezului Domnului, iar la final le-a mulțumit tuturor celor care au sprijinit organizarea evenimentelor liturgice.

Înaltpreasfinția Sa a aruncat și la Galați crucea în apă, după care au sărit să o prindă 11 tineri. Crucea a fost scoasă din apă de Andrei Cazaciuc, în vârstă de 33 de ani. Este pentru prima dată când gălățeanul prinde crucea aruncată în fluviu de Bobotează.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Casian i-a felicitat pe toți cei care s-au aruncat în apele Dunării pentru a recupera crucea, binecuvântându-i și oferindu-le daruri.

Slujitorii și voluntarii parohiilor le-au oferit credincioșilor apă sfințită îmbuteliată. Agheasma Mare a fost disponibilă și pentru a fi distribuită după slujbele de sfințire în recipientele proprii ale credincioșilor.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos (deschidere articol – faleză Galați)