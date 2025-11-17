Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților: Hristos face cu fiecare dintre noi ce a făcut cu cel tâlhărit pe drum

„Mântuitorul Iisus Hristos face cu fiecare dintre noi ceea ce a făcut cu cel tâlhărit pe drumul dintre Ierusalim și Ierihon”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, duminică, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” – Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la altarul exterior, împreună cu un sobor de clerici din care au făcut parte Arhim. Serafim Grigoraș, starețul Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” și exarh zonal al mănăstirilor din Protopopiatele Suceava I, Suceava II și Rădăuți, și Arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale.

Răspunsurile liturgice, au fost date de Corala mixtă a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de Părintele Ionuț Lucian Tablan Popescu.

În timpul împărtășirii clericilor, arhimandritul Serafim Grigoraș a citit mesajul pastoral transmis de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru prima duminică din Postul Nașterii Domnului 2025.

Cel care iubește aproapele a împlinit legea

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a citit un nou Decalog din seria devenită deja tradițională în care ierarhul împărtășește învățături concise.

Prima „poruncă” din Decalogul la Duminica a 25-a după Pogorârea Sfântului Duh al Înaltpreasfințitului Părinte Calinic este: „Tinde prin iubire spre Izvorul iubirii, Care este Dumnezeu, iubindu-l pe aproapele ca pe tine însuți, căci cel care iubește pe aproapele a și împlinit legea”.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit și despre Pilda Samarineanului milostiv, citită în biserici în prima duminică din Postul Nașterii Domnului. Parabola evidențiază cele trei categorii de oameni: om contra om, om pe lângă om și om pentru om, a explicat părintele arhiepiscop.

La finalul slujbei, Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților a rostit rugăciuni pentru sănătatea celor prezenți și a celor din spitale sau de pe patul de suferință din casele lor, precum și pentru cei care suferă de depresie, una dintre cele mai prezente boli în societatea contemporană.

La final, ierarhul i-a binecuvântat pe credincioși prin stropire cu apă sfințită.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților