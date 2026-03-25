Arhiepiscopul Calinic sărbătorește 35 de ani de arhierie

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, sărbătorește miercuri 35 de ani de arhierie.

Ierarhul a primit darul arhieriei în 25 martie 1991, când a fost înscăunat Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu titlul de Botoșăneanul.

IPS Calinic s-a născut în data de 18 noiembrie 1957, în municipiul Iași, primind la botez numele Constantin. A crescut într-o familie credincioasă, ca fiu al lui Ioan și al Anei Dumitriu.

Educația sa a început în orașul natal, unde a urmat școala generală între anii 1964–1974, apoi Liceul Electrotehnic nr. 1 din Iași, între 1974–1978. După absolvirea liceului, și-a îndeplinit stagiul militar, în perioada 1978–1980.

În anul 1980 a intrat în viața monahală la Mănăstirea Putna. A fost tuns în monahism în anul 1984, primind numele Calinic. În perioada 1985–1989 a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, pe care le-a absolvit cu lucrarea: Parabolele lui Iisus, de Joachim Jeremias (traducere din limba engleză), având ca îndrumător pe pr. Vasile Mihoc.

În anul 1986 a fost hirotonit diacon, iar ulterior ieromonah, continuând activitatea în cadrul Mănăstirii Putna.

În 1990 a fost numit stareț al Mănăstirii Râșca.

Între 1994 – 1998 urmează cursurile Facultății de Drept a Universității „Petre Andrei” din Iași, pe care o absolvă cu lucrarea de licență intitulată: Aspecte de drept comparat, comunitar și internațional privind transplantul de organe, la Catedra de Drept internațional.

În mai 1998 susține teza de doctorat la Facultatea de Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Catedra de Istoria Filosofiei și Axiologiei, specializarea Istoria Filosofiei, cu tema interdisciplinară intitulată: Tanatologia în proiecțiile sale teologice și filosofice.

În decembrie 2004 obține al doilea doctorat, la Facultatea de Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Catedra de Logică și Filosofie Sistematică „Petre Botezatu”, specializarea Epistemologie și Filosofia Științei, cu tema interdisciplinară Logica Trinității.

După trecerea la Domnul a Arhiepiscopului Pimen, în anul 2020, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. A fost întronizat la data de 26 iulie 2020.

Foto credit: Basilica.ro

