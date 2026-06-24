Arhiepiscopul Atanasie a dialogat cu tinerii la Zalău despre găsirea lui Dumnezeu într-o lume a distragerilor

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a susținut marți un dialog cu tinerii din Zalău în cadrul conferinței „Cum să-L găsim pe Dumnezeu într-o lume care ne distrage permanent atenția?”.

Evenimentul a avut loc la Arhondaricul Tinerilor, un centru de tineret recent inaugurat la Zalău.

Provocările omului contemporan

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat în conferință una dintre marile provocări ale lumii contemporane: „Omul contemporan este permanent conectat la evenimente, imagini, opinii și mesaje care îi ocupă timpul și gândurile, însă tocmai această abundență de stimuli poate face dificilă întâlnirea cu propriul suflet și cu Dumnezeu”.

Pornind de la experiența pastorală dobândită în mijlocul tinerilor români din Marea Britanie și Irlanda de Nord, Arhiepiscopul Atanasie a arătat că Dumnezeu rămâne aproape de om, însă zgomotul lumii moderne îl împiedică adesea să-I mai perceapă prezența.

„Dumnezeu nu Se ascunde de om, ci omul este cel care, adesea, își pierde capacitatea de a-L mai auzi. În tradiția ortodoxă, întâlnirea cu Dumnezeu începe prin redobândirea liniștii lăuntrice, prin rugăciune, prin participarea la viața liturgică a Bisericii și prin cultivarea unei relații autentice cu aproapele”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Tinerii caută sens

Ierarhul a vorbit și despre căutările profunde ale tinerilor de astăzi: „Tinerii caută sens, autenticitate și repere stabile, iar Biserica este chemată să răspundă acestei căutări nu doar prin cuvinte, ci și prin mărturia unei vieți trăite în Hristos. Într-o cultură a fragmentării și a consumului rapid de informație, Evanghelia rămâne chemarea la profunzime, la comuniune și la descoperirea adevăratei libertăți interioare”.

După conferință, participanții au adresat întrebări referitoare la credință, identitate, relația dintre Biserică și societatea contemporană, provocările mediului digital și rolul tinerilor în viața comunităților creștine.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a mulțumit organizatorilor pentru invitație și pentru preocuparea constantă față de formarea duhovnicească a tinerilor, evidențiind importanța unor astfel de întâlniri care apropie noile generații de viața Bisericii și de valorile Evangheliei.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord