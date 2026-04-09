Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a oferit pachete de Paști pentru 1.000 de persoane vulnerabile

Peste 1.000 de persoane vulnerabile din județul Suceava au fost ajutate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților cu pachete conținând produse specifice Sfintelor Paști.

Prin intermediul campaniei filantropice „DAR spre Înviere”, beneficiarii au primit alimente de bază și preparate din carne.

Mănăstirile din eparhie s-au implicat activ în realizarea campaniei, arătând că au un rol mult mai complex în viața comunității, fiind mai mult decât spații de rugăciune și comuniune.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și-a exprimat, prin această campanie, un mesaj de solidaritate cu cei aflați în suferință.

Lista mănăstirilor care au contribuit la campania „DAR spre Înviere” este pe siteul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

