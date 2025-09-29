Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, implicată într-un program transnațional pentru prevenirea izolării sociale

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a fost reprezentată la întâlnirea de lucru din Fót, Ungaria, a proiectului transnațional „BREAKING ISOLATION – Fight against loneliness in small and medium-sized cities”.

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea unei strategii și a unui plan de acțiune în vederea prevenirii izolării sociale.

În program sunt înscrise zece orașe de dimensiune medie din Uniunea Europeană, printre care și municipiul Roman.

Între 22-25 septembrie, reprezentanții celor zece orașe s-au reunit în Ungaria, la Fót, pentru a prezenta și a definitiva planurile integrate de acțiune locale, care vor fi aprobate de consiliile locale și implementate începând cu anul 2026.

Din delegația care a reprezentat municipiul Roman la această întâlnire a făcut parte și părintele arhidiacon Alexandru Oprea, Inspector eparhial la Sectorul Social-Filantropic și de Misiune al Eparhiei.

Părintele a prezentat contribuția Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului la întocmirea Planului Integrat de Acțiune locală elaborat la nivelul municipiului Roman și a evidențiat numeroasele tipuri de activități pe care eparhia le desfășoară, în vederea prevenirii izolării sociale a grupurilor vulnerabile, copii și tineri din medii defavorizate și vârstnici.

Planurile dezvoltate la întâlnirea de la Fót vor fi propuse spre adoptare consiliilor locale.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului