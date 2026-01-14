Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord: Ce activități pentru tineri vor avea loc în 2026?

Departamentul pentru tineret al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord a anunțat proiectele pe care dorește să le implementeze în 2026.

Printre proiectele departamentului se numără organizarea de cursuri de inițiere în lucrul cu tinerii pentru preoți și lucrători de tineret, desfășurarea de tabere și pelerinaje, coordonarea unor proiecte educative și culturale, precum și întărirea colaborării cu Frăția NEPSIS UK și proiectul Clerical Roots.

Arhiepiscopia va facilita participarea grupurilor de copii și tineri din diaspora la Taberele ARC, organizate anual în România de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu instituții naționale și cu sprijinul Patriarhiei Române.

Un nou proiect

Anul 2026 vine și cu un proiect nou: va fi organizată pentru prima dată Tabăra de vară a Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Tabăra se va desfășura timp de trei zile, în perioada 21–23 iulie 2026, într-o locație din apropierea Londrei, urmând ca edițiile viitoare să fie organizate și în alte zone ale Arhiepiscopiei.

Potrivit arhiepiscopiei „acest proiect își propune să aducă împreună tineri din diferite parohii, într-un cadru care să îmbine activitățile educative și recreative cu rugăciunea, momentele de reflecție duhovnicească, lucrul în echipă și cultivarea prieteniei”.

Viziunea Departamentului pentru Tineret este aceea de a contribui la formarea unei generații de tineri care să devină prieteni ai lui Hristos și prieteni unii cu alții, trăind credința ortodoxă în mod conștient, asumat și responsabil.

Foto credit: Arhiepiscopia Iașilor (Tabăra Nemțișor)