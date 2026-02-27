Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord organizează seria de conferințe „Duminicile Postului Mare”

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord organizează, în perioada Postului Mare, o serie de conferințe catehetice, având ca temă „Duminicile Postului Mare”.

Conferințele vor fi susținute de către părinții Dragoș Herescu și Dionisie Stan, consilieri în cadrul Arhiepiscopiei. Acestea vor fi găzduite de parohiile din cuprinsul eparhiei, începând de săptămâna viitoare.

Parohia „Sf. Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului” din Peterborough va găzdui, vineri 6 martie, de la ora 17:30, conferința cu tema „Duminica Sfântului Grigorie Palama – Rugăciunea, vorbirea omului cu Dumnezeu”, susținută de pr. Dionisie Stan.

Miercuri 11 martie, începând cu ora 18:00, în Parohia „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Wellingborough, pr. Dragoș Herescu va ține conferința „Duminica Sfintei Cruci – Drumul spre Hristos”.

Credincioșii pot participa, vineri 13 martie, de la ora 20:30, la conferința: „Duminica Sfintei Cruci – Adevărata viață în Hristos”, susținută de pr. Dionisie Stan la Schitul „Sf. Augustin de Canterbury, Sf. Daniil Sihastrul și Sf. Sofronie Athonitul”.

Asceză, pocăință, Înviere

Părintele Dragoș Herescu va ține prelegerea: „Duminica Sfântului Ioan Scărarul – De la lepădarea de lume la dragostea în Hristos”. Evenimentul se va desfășura miercuri 18 martie, la ora 18:30, în Parohia „Sf. Proroc Ilie” Londra 3 – Finchley.

Joi 19 martie, Parohia „Sf. Andrei Criteanul și Sf. Doctori fără de Arginți Cosma și Damian din Roma”, Ledbury, va găzdui conferința pr. Dionisie Stan, cu tema: „Duminica Sfântului Ioan Scărarul – Asceza, râvna care învie”. Evenimentul va începe la ora 18:30.

Conferința pe tema „Duminica Sfintei Maria Egipteanca – Icoana Pocăinței”, susținută de pr. Dragoș Herescu, se va desfășura miercuri 25 martie, de la ora 18:00 în Parohia „Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop” din Stevenage.

Părintele Dionise Stan va fi prezent joi 26 martie, începând cu ora 19:00, la Parohia „Sf. Împărați Constantin și Elena” din Bristol pentru conferința „Duminica Sfintei Maria Egipteanca – Pocăința, biruința omului asupra păcatului”.

Miercuri 1 aprilie, în Parohia „Sf. Gheorghe Pelerinul” Milton Keys 2, pr. Dragoș Herescu va susține conferința: „Duminica Intrării Domnului în Ierusalim – Pregătirea pentru Înviere”. Evenimentul va începe de la ora 18:00.

Seria de conferințe se va încheia vineri, 3 aprilie. Astfel, începând cu ora 19:00, Parohia „Duminica Sf. Ap. Toma” Londra 12 – Dartford & Gravesend va găzdui conferința „Duminica Intrării Domnului în Ierusalim – Domnul Slavei cel smerit”, ținută de pr. Dionisie Stan.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

