Limba română ar putea deveni materie de examen național în școlile din Marea Britanie

O campanie publică susținută de istoricul britanic Tessa Dunlop și de parlamentarul Gareth Thomas propune introducerea limbii române ca opțiune de examen GCSE (General Certificate of Secondary Education) în sistemul educațional din Marea Britanie, potrivit BBC.

GCSE este un examen național în Marea Britanie care încheie învățământul secundar obligatoriu (gimnaziul). Rezultatele acestui examen sunt importante pentru admiterea la studiile ulterioare sau pentru angajare.

În prezent, deși există examene GCSE pentru mai multe limbi, precum poloneza sau bengaleza, limba română nu se regăsește printre opțiuni.

„Multe familii românești ar saluta posibilitatea ca copiii lor să își completeze examenele școlare cu un certificat în limba română”, a declarat oficialul britanic.

Parlamentarul Gareth Thomas a lansat și o petiție pentru susținerea limbii române ca materie a examenului GSCE. Petiția poate fi accesată aici.

Românii contribuie la economia britanică

Campania este coordonată de istoricul britanic Tessa Dunlop. Ea a subliniat prezența tot mai vizibilă a limbii române în viața cotidiană din Marea Britanie.

„România a fost partea estică a Imperiului Roman. Este o moștenire antică minunată, o limbă minunată. Românii contribuie la economia noastră în foarte multe domenii. Aud limba română în metrou, când cineva conduce un Uber, când îmi fac o analiză de sânge, la recepția școlii fiicei mele”.

„Dacă vom reuși să introducem acest examen în limba română, ar fi cu adevărat ceva de care Marea Britanie ar putea fi mândră, o modalitate de a ne asuma statutul de spațiu primitor pentru migranții pe care i-am invitat aici”, a menționat istoricul britanic.

Beneficiile învățării unei limbi străine

Potrivit Departamentului pentru Educație din Marea Britanie, studiul limbilor străine rămâne o prioritate în sistemul educațional.

„Știm că învățarea unei limbi îi ajută pe tineri să se conecteze cu lumea, să gândească critic și să înțeleagă perspective noi. De aceea consolidăm curriculumul pentru limbile străine în ciclul primar și introducem o calificare etapizată în domeniul limbilor, pentru a sprijini mai mulți tineri să studieze o limbă și să își atingă potențialul”.

„Școlile pot lua în considerare și predarea altor limbi străine, inclusiv româna, ca parte a curriculumului extins, pentru a reflecta nevoile comunităților locale”, a transmis instituția.

Susținere constantă

Ambasadoarea României în Regatul Unit, Laura Popescu, a declarat pentru RFI România că autoritățile române au susținut constant demersurile pentru introducerea unui examen GCSE la limba română.

„Ambasada României la Londra a întreprins constant în ultimii ani demersuri pe lângă Ministerul Educației britanic și comisiile de examene privind posibilitatea introducerii unui GCSE de limba română, având în vedere vasta comunitate românească din Regatul Unit”.

„Procedura este una complexă și este nevoie de îndeplinirea unor condiții precum un număr minim de elevi dispuși să susțină examenul de limba română și cadre didactice care să fie examinatori”, a adăugat Excelența Sa.

Româna, cea mai vorbită limbă străină în Londra

Potrivit unei analize realizate de Greater London Authority, numărul vorbitorilor de limba română din Londra a crescut cu peste 100.000 în ultimul deceniu, fiind cea mai mare creștere înregistrată de o limbă principală în capitala britanică.

Recensământul din anul 2021 arată că aproximativ 160.000 de persoane din Regatul Unit au declarat limba română drept limbă principală, aceasta fiind în Londra a doua cea mai vorbită limbă străină după engleză.

Creșterea se explică în mare parte prin numărul mare de români care s-au stabilit în Marea Britanie după aderarea României la Uniunea Europeană în 2007.

Foto credit: Facebook / Department for Education