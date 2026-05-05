Arhiepiscopia Dunării de Jos a donat 250.000 de lei pentru familiile afectate de incendiul din Soveja

Arhiepiscopia Dunării de Jos a acordat un sprijin financiar în valoare de 250.000 de lei familiilor ale căror locuințe au fost distruse în incendiul devastator din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea.

Potrivit unui comunicat de presă al eparhiei, ajutorul a fost aprobat în regim de urgență de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în urma incendiului din 26 aprilie, care a distrus în totalitate 31 de case și gospodării, potrivit Agerpres.

Suma a fost virată în contul special deschis de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, în vederea sprijinirii familiilor afectate de dezastru.

În același context, sprijinul pentru sinistrați a fost completat printr-o acțiune umanitară organizată de Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfântul Cuvios și Mare Mucenic Efrem cel Nou” din Galați. Caravana umanitară a oferit obiecte de strictă necesitate, precum perne, pilote, pături, lenjerii de pat, apă îmbuteliată și alimente neperisabile, în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei.

Ajutoarele au fost distribuite către 12 familii și aproximativ 20 de persoane vârstnice afectate de incendiu, aducând un sprijin concret și mângâiere celor aflați în suferință.

Reprezentanții eparhiei subliniază că sprijinirea persoanelor aflate în dificultate rămâne o datorie morală și o expresie a solidarității creștine, mai ales în momentele de încercare.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos