Arhiepiscopia Bucureștilor dăruiește electrocasnice, mobilă și alte produse celor afectați de explozia din cartierul Rahova

30 din cele 54 de familii afectate de explozia din cartierul bucureștean Rahova au fost ajutate miercuri de Arhiepiscopia Bucureștilor cu obiectele pe care le-au cerut: de la lenjerii de pat și articole de uz casnic până la frigidere, mașini de spălat și mobilă. O nouă acțiune de sprijin este planificată pentru ianuarie 2026, pe baza anchetei sociale realizate de Protoieria Sector 5.

„Este, dacă vreți, o concluzie a apelului la solidaritate făcut cu ceva timp în urmă, când s-a organizat și o colectă la nivelul parohiilor din București”, a explicat pentru Trinitas TV Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul Social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Violeta Emanuela Barac, asistentul social de la Protoieria Sector 5, a centralizat nevoile pe care eparhia și-a propus să le acopere de sărbători.

„O parte din bunurile pe care acești oameni le-au pierdut în urma exploziei am reușit să le cumpărăm, să le oferim pentru ca zilele de sărbătoare ce urmează să le fie mai puțin amare. Acțiunea va continua. Am făcut doar primul pas”, a spus Părintele Consilier Ionuț Tutea.

„Mulțumim Patriarhiei pentru ajutoarele care ni le-a dat. Pentru noi contează orice mic ajutor. Suntem plecați în pijamale și în papuci de acasă, de două luni. Am un băiețel. Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat teferi de acolo!” a declarat pentru Trinitas TV una dintre beneficiarele ajutoarelor.

„N-am intrat deloc în apartament, să mai recuperăm niște acte sau ce o mai fi. Toate lucrurile, tot, au rămas în apartament. Nu am putut să ne luăm lucrurile de acolo. Mulțumim Bisericii că ne-a ajutat”, a adăugată altă bucureșteană sinistrată în urma exploziei.

În urmă cu două luni, 54 de familii au rămas fără agoniseala de o viață. Au plecat doar cu hainele pe care le aveau pe ei, fără a putea să intre în propriile locuințe. În 19 octombrie, a fost făcută o colectă în toate parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor.

În luna ianuarie va avea loc a doua acțiune social-filantropică de ajutorare a familiilor din cartierul Rahova. Sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor continuă în această perioadă procesul de înregistrare a tuturor nevoilor.

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