Arheologii confirmă existența unui vechi cimitir în jurul Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași

Arheologii au confirmat existența unui vechi cimitir în jurul Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași, după ce s-au descoperit rămășițe umane în timpul lucrărilor de restaurare ale lăcașului de cult.

Este vorba de 57 de schelete umane care provin de la cimitirul care a existat în curtea bisericii până în 1946.

Biserica Sfinții Atanasie și Chiril din Iași este unul dintre cele mai vechi monumente religioase din oraș. Primele mențiuni documentare despre acest lăcaș datează din 1638, iar construcția actuală ar fi fost ridicată între 1672 și 1674.

De-a lungul secolelor, biserica a trecut prin numeroase încercări. A fost afectată de incendiile din 1822 și 1844, de bombardamentele din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și de cutremurul devastator din 4 martie 1977.

În secolul 20, lăcașul a fost chiar închis timp o perioadă considerabilă de timp, fiind redeschis abia în 1997.

În prezent, biserica este restaurată și consolidată printr-un proiect finanțat de Institutul Național al Patrimoniului. Proiectul se desfășoară până în 2027 și are ca scop salvarea monumentului, conservarea patrimoniului și creșterea atractivității turistice a zonei istorice din Iași.

Descoperirea celor 57 de schelete confirmă faptul că zona a fost, în trecut, un important spațiu de înmormântare, cunoscut în documente drept „Cimitirul Săracilor”.

Foto credit: Andrei Apreotesei / Facebook

