La Arad a fost lansată o nouă lucrare teologică inspirată de gândirea Sfântului Dumitru Stăniloae

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a avut loc miercuri lansarea volumului „Problema morții în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae. O perspectivă neopatristică”. Lucrarea este semnată de Părintele Florin-Ioan Gașpar.

La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, profesori de teologie, studenți și reprezentanți ai mediului cultural arădean.

Părintele Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, a deschis manifestarea culturală printr-un cuvânt despre importanța evenimentului pentru Arhiepiscopia Aradului și a prezentat rigoarea academică și demersul teologic al lucrării lansate.

„Părintele Florin Gașpar ne demonstrează încă o dată abilități teologice semnificative și ne oferă spre reflecție o carte plină de învățătură creștină, inspirată din scrisul unuia dintre cei mai mari teologi ai creștinismului din secolul al XX-lea”, a spus părintele decan.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a evidențiat importanța lucrării pentru înțelegerea sensului morții în lumina teologiei ortodoxe, iar autorul a vorbit despre motivația elaborării volumului, centrul reflecției fiind tema biruinței asupra morții în Hristos și în Biserică.

Evenimentul a fost completat de un moment muzical oferit de Grupul psaltic „Sfântul Ioan Cucuzel”.

