Apă potabilă gratuită pentru pasageri: 10 stații de hidratare au fost instalate în aeroporturile din București

Pasagerii care tranzitează aeroporturile din București au acces la apă potabilă gratuită, după ce Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a instalat primele 10 stații de alimentare în terminalele Aeroportului Internațional „Henri Coandă” și Aeroportului Internațional București Băneasa – „Aurel Vlaicu”.

Potrivit unui comunicat de presă, CNAB a anunțat că stațiile sunt deja funcționale și permit pasagerilor să își umple sticlele sau să utilizeze cișmelele amplasate în terminale.

Directorul general al companiei, Bogdan Mîndrescu, a precizat: „Am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât, din februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură, iar începând din luna aprilie, sunt funcționale stațiile de apă de la care pasagerii își pot încărca sticlele”.

Alimentarea cu apă potabilă se realizează prin foraje proprii de mare adâncime, iar distribuția către terminale se face printr-o rețea de conducte de aproximativ 23 de kilometri. Stațiile sunt amplasate atât în zonele publice, cât și în cele cu acces restricționat, inclusiv la porțile de îmbarcare din zona Plecări și în zona Sosiri.

În Aeroportul Internațional „Henri Coandă” au fost instalate nouă stații de alimentare cu apă potabilă, iar în Aeroportul Internațional București Băneasa – „ Aurel Vlaicu” a fost montată una. Dispozitivele sunt dotate și cu contoare care monitorizează numărul sticlelor umplute, pentru a identifica zonele unde este necesară suplimentarea.

Reprezentanții companiei anunță că numărul stațiilor va crește în funcție de gradul de utilizare și de fluxul de pasageri.

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Foto credit: Compania Națională Aeroporturi București