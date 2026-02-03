Aeroportul Henri Coandă introduce apă potabilă gratuită, iar la Băneasa se vor monta stații de apă

Aeroportul Internațional „Henri Coandă” oferă, începând de luni, apă potabilă pentru pasageri, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), citată de Agerpres.

Apa potabilă va fi oferită gratuit la stații speciale, amplasate în toate zonele din terminale.

Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, a explicat că apa din aeroport nu a mai fost potabilă din 2012 până acum.

„Între timp, traficul aerian s-a dublat, iar problema disponibilității apei potabile în aeroport a devenit una stringentă. Am insistat pentru rezolvarea acestei situații chiar de când am preluat mandatul de director general CNAB, în urmă cu aproape cinci luni”.

„În această scurtă perioadă, am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât de astăzi, 2 februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură”, a precizat oficialul CNAB într-un comunicat de presă.

Surse de apă accesibile pentru călători

Aeroportul își asigură necesarul de apă potabilă prin foraje proprii de mare adâncime, distribuită în terminale printr-o rețea de conducte de 23 km. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a demarat instalarea a 14 stații de apă moderne, dotate atât cu cișmele, cât și cu sisteme de reumplere a sticlelor.

Aceste puncte de hidratare vor fi amplasate strategic în zonele de Plecări (la porțile de îmbarcare) și Sosiri (la benzile de bagaje), fiind accesibile publicului larg și pasagerilor aflați în zonele restricționate.

Prima stație de apă urmează să fie montată în terminalul Plecări chiar în cursul zilei de luni.

Totodată, în Aeroportul Băneasa vor fi montate alte două stații de apă potabilă pentru pasageri.

„Trebuie să venim mereu în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor pasagerilor. Aceasta a fost una dintre prioritățile mele și consider că Aeroportul Henri Coandă trebuie să se schimbe radical și să atingă standardele internaționale de confort și funcționalitate”, a precizat Bogdan Mîndrescu.

