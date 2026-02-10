A fost anunțat calendarul Olimpiadei de Religie: Unde și când vor avea loc etapele naționale?

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat calendarul Concursurilor și Olimpiadelor școlare, printre care se numără și competiția la disciplina Religie.

Olimpiada se desfășoară pe mai multe etape, de la nivelul școlilor până la faza națională, unde se întâlnesc reprezentanții fiecărui județ.

Etapa pe școală și cea zonală, la gimnaziu și liceu, se desfășoară după un calendar stabilit de fiecare Inspectorat Școlar Județean în parte. În București, această fază s-a desfășurat între 2 și 6 februarie.

Elevii de clasele V-XII clasați pe primele locuri la nivelul unităților de învățământ își vor reprezenta școala la etapa județeană, desfășurată în data de 14 martie.

Olimpiada Națională de Religie pentru gimnaziu se va desfășura între 21 și 25 aprilie la Brăila, iar pentru liceu, între 15 și 19 aprilie, la Reșița, județul Caraș-Severin.

Olimpiada pentru seminarii și licee teologice

Elevii de la școlile de specialitate, cum sunt seminariile și liceele teologice, au o olimpiadă dedicată lor la nivel național. Această competiție va avea loc la Tulcea, între 21 și 24 aprilie.

Potrivit Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale, competiția se desfășoară la patru materii teologice, în funcție de clasă: la clasa a 9-a – Studiul Vechiului Testament; la clasa a 10-a, Studiul Noului Testament; la clasa a 11-a, Istoria Bisericii Ortodoxe Române; iar la clasa a 12-a, Dogmatică Ortodoxă.

Acestor concursuri li se adaugă și Olimpiada interdisciplinară „Cultură și Spiritualitate Românească” la care pot participa elevii de gimnaziu și de liceu. Etapa județeană se va desfășura în data de 28 martie.

Elevii de gimnaziu calificați la faza națională vor concura între 14 și 17 mai la Slatina, județul Olt, iar liceenii la Satu Mare, între 20 și 23 mai.

În 2025, Olimpiada de Religie a prezentat un interes deosebit pentru elevi, aproximativ 10.000 de tineri au participat la faza județeană.

Calendarul oficial al olimpiadelor și concursurilor poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților