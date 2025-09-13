Tenorul Andrea Bocelli și marele naist Gheorghe Zamfir au concertat la București în fața a mii de oameni

Andrea Bocelli, unul dintre cei mai cunoscuți tenori din lume, a concertat vineri seară, la București, în fața a mii de oameni în Piața Constituției, în cadrul unui eveniment la care a luat parte și marele naist Gheorghe Zamfir.

Alături de Gheorghe Zamfir, pe scenă au fost 100 de instrumentiști și alți invitați ai artistului, informează Agerpres.

Printre invitații lui Gheorghe Zamfir s-au numărat naista Daniela-Ioana Ghiță, Trei Tenori Ieșeni, soprana Rodica Anghelescu, Corul Allegretto, grupul vocal folcloric Tradiționalii, actorul Sorin Frâncu și alți tineri instrumentiști.

La rândul său, Andrea Bocelli a interpretat arii celebre ale muzicii clasice italiene, dar și cântece din cultura pop care au încântat miile de persoane prezente în Piața Constituției.

Artistul, în vârstă de 66 de ani, s-a născut orb și mama sa l-a născut, în ciuda sfaturilor medicilor.

Din acest motiv, Bocelli este un susținător fervent al mișcării pro-viață.

Concertele lui Bocelli și Zamfir au avut loc în cadrul turneului Unforgettable Festival 2025, desfășurat în Piața Constituției din București între 11-13 septembrie.

Foto credit: Unforgettable Festival