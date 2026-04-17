Ambasadorul României în Polonia a participat la comemorarea victimelor Masacrului de la Katyn

Ambasadorul României în Republica Polonă, Cosmin Onisii, a participat la Varșovia la ceremonia dedicată Zilei Memoriei Victimelor Crimelor de la Katyn.

Evenimentul a avut loc în data de 13 aprilie și a fost deschis de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care a evidențiat semnificația profundă a tragediei de la Katyn, considerată un simbol al suferinței naționale și al adevărului istoric ascuns vreme îndelungată.

Simbol al minciunii și propagandei

Șeful statului polon a afirmat că uciderea a aproximativ 22.000 de polonezi, care au slujit cu credință statul lor, a avut scopul de „a rupe lanțul generațiilor și de a elimina elita intelectuală a țării”.

„Katyn este o voce puternică a celor reduși la tăcere, care nu au putut vorbi”, a afirmat Excelența Sa, citându-l pe poetul Zbigniew Herbert.

Totodată, președintele Poloniei a descris Katyn ca fiind „un simbol al minciunii și propagandei sovietice”, subliniind că negarea responsabilității pentru acest masacru a devenit „un punct de temelie al regimului comunist din Polonia după 1945”.

Karol Nawrocki i-a omagiat pe cei uciși, numindu-i victime ale „unei crime formalizate, planificate, îndreptate împotriva națiunii polone, pentru ca Polonia să dispară pentru totdeauna din memoria lumii”.

Sistem criminal

Președintele Poloniei a evidențiat și faptul că libertatea și prosperitatea Europei Occidentale de după război au avut un cost suportat de statele din Europa Centrală și de Est.

„Am plătit pentru că a trebuit să trăim în minciună, în robie. Acest sistem comunist a continuat să ucidă muncitorii și eroii noștri, pe străzile orașelor poloneze, în păduri și în camerele de tortură ale poliției secrete”.

„Această ordine mondială construită după 1945 a avut un preț — iar noi l-am plătit în toată Europa Centrală și de Est”, a adăugat Karol Nawrocki.

Masacrul de la Katyn

Masacrul de la Katyn reprezintă una dintre cele mai grave crime ale secolului 20. În primăvara anului 1940, aproximativ 22.000 de cetățeni polonezi – în principal ofițeri ai armatei, dar și intelectuali, funcționari și membri ai elitei – au fost executați de poliția politică sovietică (NKVD) în mai multe locuri, între care pădurea Katyn, Mednoye și Harkov.

Timp de decenii, responsabilitatea pentru aceste crime a fost negată de autoritățile sovietice, fiind atribuită în mod fals Germaniei naziste. Începând cu anul 2007, data de 13 aprilie este marcată în Polonia ca Ziua Memoriei Victimelor Masacrului de la Katyn, comemorând anunțul privind descoperirea macabră a principalului loc de execuție.

În 2025, Biserica Ortodoxă Poloneză a canonizat Martirii de la Katyn, alături de toți cei care au suferit și au murit pentru credință în lagărele și închisorile regimurilor totalitare din secolul 20.

În spațiul românesc, tragedia de la Katyn este adesea pusă în paralel cu Masacrul de la Fântâna Albă din 1 aprilie 1941, cunoscut drept „Katynul românesc”. Atunci, mii de români din nordul Bucovinei au fost uciși de trupele sovietice în timp ce încercau să treacă granița spre România. Tragedia rămâne una dintre cele mai dureroase pagini din istoria recentă a românilor din teritoriile ocupate de URSS.

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Foto credit: Facebook / Ambasada României la Varșovia