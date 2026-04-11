Pārintele Metodiu Florian Bold va oficia slujba Învierii pentru românii din Tunis

Părintele Metodiu Florian Bold, preot de caritate la un cămin pentru persoane vârstnice din București, va oficia slujba Învierii pentru românii din Tunis, a anunțat Ambasada României în Tunisia.

Părintele a sosit în capitala Tunisiei în această săptămână și a slujit în Biserica Greacă din Tunis Prohodul Domnului și va mai sluji duminică, Vecernia din Prima zi de Paști.

După slujba de duminică, părintele Bold va participa la o reuniune destinată comunității românești, ce va avea loc la Reședința Ambasadorului României.

Alinare pentru dorul de țară

Într-un scurt interviu acordat Radio România Internațional, părintele Metodiu Florian Bold a spus că merge în capitala Tunisiei pentru a le oferi asistență duhovnicească românilor care trăiesc sau vizitează Tunisul.

„Vom da răspunsurile liturgice în limba română, vom striga „Hristos a Înviat” și „Adevărat a Înviat”. Anul trecut a fost un preot din Cluj, iar anul acesta eu sunt cel ce merge să-i ajute spiritual pe cei care lucrează în Tunis sau pe cei care sunt în vizită în această perioadă”.

„Mitropolitul Meletie slujește în catedrala greacă din Tunis și are o relație foarte bună cu Ambasada Română de-acolo. Ambasada este locul unde românii găsesc un ajutor și un sprijin”.

„La Înviere va fi prezent un număr mare de români. Dorul de țară, de cei dragi este foarte mare. O să mă bucur împreună cu românii de-acolo, iar cei care vor dori se pot spovedi și împărtăși”, a precizat părintele Metodiu.

Foto credit: Ambasada României la Tunis / Facebook

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