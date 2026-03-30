Ambasadorul Cehiei în Republica Moldova a apreciat activitatea Episcopiei Basarabiei de Sud în comunitate

Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, Jaromír Plíšek, a evidențiat rolul Episcopiei Basarabiei de Sud în viața comunității, în cadrul unei vizite oficiale efectuate vineri la Centrul eparhial din Cahul.

Excelența Sa a fost însoțit de Daniela Dragalin, coordonatoare pentru proiecte de dezvoltare din cadrul Ambasadei. Delegația a fost întâmpinată de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, care a prezentat activitatea eparhiei.

Preasfinția Sa a subliniat deschiderea pentru păstrarea și afirmarea valorilor într-o societate aflată în schimbare, precum și necesitatea menținerii credinței și a principiilor evanghelice „pentru o lume mai bună”.

Episcopul Veniamin a evidențiat exemplul poporului ceh, caracterizat prin „demnitate, curaj și fidelitate față de valorile fundamentale”, arătând relevanța acestuia pentru societatea din Republica Moldova.

La rândul său, ambasadorul Jaromír Plíšek a exprimat aprecieri pentru evoluția Republicii Moldova și și-a manifestat bucuria de a reveni în sudul țării, în special în satul Huluboaia, raionul Cahul, unde trăiesc mai multe familii de origine cehă.

Delegația a vizitat, de asemenea, paraclisul Centrului eparhial, precum și spațiile administrative. În semn de apreciere, Episcopul Basarabiei de Sud i-a oferit ambasadorului ceh o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Mărturisitor Iraclie din Basarabia, precum și o carte dedicată istoriei Basarabiei.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud