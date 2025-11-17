Ambasada României la Londra a găzduit prezentarea unui volum dedicat Majestății Sale Regele Charles al III-lea

Ambasada României la Londra a găzduit vineri prezentarea volumului „Cărările Regale ale Transilvaniei”, dedicat Majestății Sale Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Evenimentul a avut loc în prezența Excelenței Sale Laura Popescu, Ambasadorul României la Londra, care a subliniat în deschiderea manifestării legătura specială pe care Majestatea Sa Regele Charles al III-lea o are cu România, în special cu Transilvania.

De asemenea, diplomatul român a evidențiat coincidența lansării volumului în data de 14 iunie, chiar în ziua de naștere a suveranului britanic.

În rândul invitaților s-au numărat membri ai corpului diplomatic, inclusiv Andrew Noble, fost ambasador al Regatului Unit în România, alături de oficiali britanici, antreprenori români stabiliți în Marea Britanie și studenți la diferite universități londoneze. Din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord a participat părintele Bogdan Bălănescu.

Unii invitați au ales să poarte costume tradiționale românești, marcând astfel momentul festiv.

Valorificarea moștenirii

„Lansarea acestui volum este nu doar o sărbătoare diplomatică și simbolică, ci și o invitație adresată tinerei generații de a păstra vie această legătură și de a valorifica moștenirea ei”, a transmis Președintele României, Nicușor Dan.

Manifestarea a fost organizată de Casa de Cultură a Studenților din București și organizația Repatriot, în parteneriat cu Ambasada României la Londra.

Volumul „Cărările Regale ale Transilvaniei” va fi transmis Majestății Sale și prezentat în cadrul unor viitoare evenimente naționale, internaționale și universitare.

Foto credit: Romania Student Tour