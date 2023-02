Am încercat să răspundem la toate nevoile: Federația Filantropia, un an de eforturi în sprijinul refugiaților

Vineri se împlinește un an de la declanșarea războiului din Ucraina și de la începutul exodului populației din țara vecină. Reprezentanții Federației Filantropia a Patriarhiei Române continuă eforturile de sprijin.

„Am încercat să răspundem la toate nevoile”, transmite Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și președintele organizației filantropice a Bisericii Ortodoxe Române.

„A fost un an în care am avut provocări și am încercat să răspundem tuturor nevoilor. Încă derulăm proiecte cu refugiații”, adaugă părintele consilier.

„La Vama Siret continuăm să oferim masă caldă tuturor refugiaților care intră în țară. Cu ajutorul International Orthodox Christian Charities (IOCC), oferim vouchere de 600 de lei pentru refugiații care sunt încă în România.”

Proiectele derulate în parteneriat cu IOCC au oferit anul trecut sprijin în valoare de 5,3 milioane lei. La acestea se adaugă 275.000 euro din colectele realizate anul trecut în cuprinsul Patriarhiei Române pentru eparhiile din zona de frontieră.

În prezent, în zona Iașilor, unde 2.000 de ucraineni sunt cazați la persoane particulare, Federația Filantropia are în derulare un proiect prin care le oferă copiilor, însoțiți de mamele și bunicele sau mătușile lor, excursii la puncte turistice din Arhiepiscopia Iașilor și a Sucevei și Bucovinei.

270 de copii au beneficiat până în prezent de acest proiect, transmite Părintele Ciprian Ioniță.

Raportul-sinteză al activității Bisericii Ortodoxe Române în 2022 prezintă cifrele sprijinului oferit refugiaților din Ucraina: valoarea acestuia echivalează cu 8,7 milioane de euro.

Numai eparhia Basarabiei de Sud, care are cinci puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, a oferit sprijin pentru refugiați în valoare de 1,5 milioane euro.

Ajutorul a inclus asistență non-stop pentru refugiați în punctele de trecere a frontierei, peste 13.000 de cazări și peste 600 de transporturi cu ajutoarea umanitare, din care aproape o treime au ajuns și în Ucraina și Republica Moldova.

Rep. Moldova, țara cu cel mai mare număr de refugiați pe cap de locuitor

Și Republica Moldova se confruntă cu numeroși refugiați, astfel că eparhiile Patriarhiei Române din această regiune desfășoară proiecte pentru ei.

De la începutul războiului, Republica Moldova a primit cel mai mare număr de refugiați raportat la numărul de locuitori: aproape 4% din populația Moldovei, ceea ce depășește capacitatea țării de a răspunde nevoilor lor.

Numai în martie 2022 au intrat în Republica Moldova peste 110 mii refugiați, în timp ce capacitatea de sprijin a statului era doar pentru 15 mii. Astfel că trei sferturi din refugiați, dintre care 80% copii, au fost cazați în familii basarabene, care i-au primit în casele lor și le-au oferit gratuit asistență.

Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei a fost în prima linie a eforturilor de sprijin. În perioada martie-august 2022, a susținut cu voluntari și ajutoare un centru de sprijin la punctul de frontieră Criva, care a ajutat 2259 persoane, din care 411 copii.

Anul trecut, organizația a distribuit peste 120 de tone de produse către 89 de Centre de Plasament Temporar pentru Refugiați, a oferit și distribuit pachete pentru aproximativ 54 mii de persoane, a trimis două loturi aproape 7 tone de produse la Odesa și alte trei la Cernăuți.

La acestea s-au adăugat serviciile de socializare și consiliere de mai multe tipuri, inclusiv psihologică, pentru refugiați și copiii lor, desfășurate prin proiectul de educație non-formală Ludobus, care ajunge în comunitățile rurale, și prin cele două centre educaționale deschise anul trecut: Centrul Educațional Anastasis din Bălți și Centrul Multifuncțional pentru Copil și Familie „Sf. Ana” din Chișinău.

Misiunea Socială Diaconia a mai oferit, în colaborare cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNCHR) – program de asistență financiară pentru peste 96 mii de persoane refugiate.

Vezi și:

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Irina Ursachi

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews