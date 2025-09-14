PS Nichifor: Taina Crucii vestește taina Bisericii în care Domnul se jertfește pentru om

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a spus duminică, la Mănăstirea Sfânta Cruce Poiana – Brusturi, județul Neamț, că taina Crucii este taina Bisericii în care Hristos se jertfește pentru oameni.

Crucea este dată pentru ca omul să nu mai fie biruit de frica morții, a bolii și a puterilor acestei lumi.

„Taina Crucii, iubiți credincioși, vestește taina Bisericii în care Domnul se jertfește pentru om. Ca omul, privind spre Cruce, precum odinioară în pustiu, privind spre șarpele înălțat în pustie, să nu mai fie biruit de frica morții, de frica bolii, de frica puterii acestei lumi, ci să nădăjduiască și să înțeleagă că dincolo de păruta biruință a răului în această lume, dincolo de aceasta, este învierea și unirea deplină cu Domnul Hristos”, a explicat Preasfinția Sa, cu ocazia Înălțării Sfintei Cruci, hramul Mănăstirii.

După Răstignirea Mântuitorului, Crucea nu a mai fost un lemn oarecare, ci un altar de jertfă.

„De aceea, atunci când în timpul Patriarhului Macarie, Împărăteasa Elena a descoperit Sfânta Cruce, mulțime de oameni au vrut să se atingă de ea, pentru că au înțeles harul pe care Domnul îl descoperea atunci”.

„Știau ce putere avea crucea, care nu mai era lemn obișnuit, ci era altarul de jertfă al Domnului Hristos. Și vreau să se apropie de ea cu cinstire, așa cum se cuvenea. Pentru cinstire, nu atât pentru un lemn, care nu mai era lemn de oarecare, ci pentru jertfa care transformase acel lemn în altar de jertfă”, a continuat PS Nichifor.

Totul este de la Dumnezeu

În continuare, ierarhul a afirmat că tot ce se întâmplă pe Pământ este îngăduit de Dumnezeu și dacă avem o putere pe această lume, trebuie să o folosim spre bine.

„Praznicul de astăzi ne cheamă să înțelegem că nimic nu este întâmplător pe pământ. În orice putere ce ne este încredințată, sau este încredințată celor deasupra noastră, este o binecuvântare sau o îngăduință. Și Dumnezeu ne cheamă ca puterea pe care o avem noi în această lume să o folosim spre împlinirea tainei binelui”.

„În munca pe care o facem, în copiii pe care îi creștem și avem puterea vieții lor, să-i călăuzim cu dreptate și cu blândețe, cu adevăr și cu iubire. În slujirea pe care o avem aproape lui nostru, oricât de măruntă ar părea în ochii oamenilor, atunci când o facem cu rugăciune, atunci când o facem cu lipsă de vicleșug, atunci când o facem cu gândul la Dumnezeu, acea slujire lucrează în plinirea tainei binelui pe Pământ”, a spus ierarhul la Mănăstirea Sfânta Cruce Poiana – Brusturi.

