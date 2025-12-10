Violonistul Alexandru Tomescu a participat la un concert caritabil organizat de Episcopia Italiei

Violonistul Alexandru Tomescu și chitaristul clasic Dragoș Ilie au cântat, sâmbătă, la Roma într-un concert caritabil, care a avut ca scop strângerea de fonduri pentru amenajarea Casei Sfânta Anastasia, un așezământ care va găzdui copii cu boli grave care urmează tratamente în diferite spitale din Roma, dar și pe părinții lor.

Concertul a fost organizat de Episcopia Italiei. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a mulțumit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și Secretariatului de Stat pentru Culte pentru sprijinul acordat acestui obiectiv.

„Acest concert caritabil are ca rost să facem cunoscut acest proiect și, de ce nu, să strângem oarece fonduri care să permită să continuăm în amenajarea acestui obiectiv care a fost achiziționat prin bunăvoința și cu susținerea substanțială a Secretariatului de Stat pentru Culte”.

„Unul din partenerii noștri importanți care ne ajută la amenajarea spațiului de peste 1.000 de metri pătrați este Departamentul pentru Români de Pretutindeni, care a îmbrățișat acest proiect și îl susțin substanțial, permițându-ne să refacem în bună parte clădirea în care noi vom primi acești copii”, a spus PS Siluan, după eveniment.

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Cel mai nobil rol al muzicii

Printre invitați s-a aflat și Ambasadorul României în Italia, Excelența Sa, Gabriela Dancău.

„Casa Anastasia nu rămâne doar un acoperiș fizic, este pur și simplu un loc în care părinții și copiii vor putea să primească sprijinul necesar. Și ceea ce am văzut în seara aceasta, românii împreună solidarii care s-au strâns pentru această cauză nobilă arată, de fapt, o Românie matură, demnă, care își poartă cu mândrie proiectele, inclusiv cele sociale și umanitare”, a subliniat Ambasadorul României în Italia.

La rândul său, Alexandru Tomescu s-a arătat onorat de invitația primită.

„În seara aceasta, muzica a avut un scop nobil: de a ajuta acești copii aflați în suferință. Eu cred că este lucrul cel mai minunat pe care îl poate face muzica clasică”, a remarcat cunoscutul artist la Trinitas TV.

Ambasadorul României la Vatican, Excelența Sa George Bologan, a participat și el, la eveniment, marcând acest lucru printr-o postare pe rețeaua X.

„Am participat la Concertul de binefacere organizat de Episcopia Italiei pentru amenajarea Casei “Sfânta Anastasia”, care va găzdui familiile nevoiașe cu copii aflați în grija spitalului Vaticanului, Bambino Gesù. Solidaritatea însemnă empatie, coeziune și încredere. 🙏 PS Siluan!”, a scris Bologan.

Foto credit: George Bologan / X

