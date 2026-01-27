Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă a publicat un album de interviuri cu personalități vârstnice ale României

Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă a lansat luni albumul „25 de Seniori de colecție ai României”, anunță Agerpres. Acesta reunește interviuri cu oameni care au contribuit la România așa cum o cunoaștem astăzi.

În carte sunt intervievați „oameni foarte importanți, care au pus bazele practic ale acestei societăți în care trăim astăzi”, a declarat Alexandra Dobre, fondatoarea Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă.

„Mi-am dorit să omagiem toți acești oameni atâta timp cât îi avem alături de noi.”

Ea a adăugat că și-a dorit foarte mult ca tinerii să vadă că există în continuare repere la care se pot raporta.

Alexandra Dobre își propune ca albumul să fie tradus în limbi de circulație internațională, astfel încât să ajungă la toate ambasadele României și să devină „un brand de țară”.

La eveniment au participat fostul premier Adrian Năstase, Elisabeta Lipă, Adrian Titieni, Stela Enache, Corina Chiriac, Petrică Pană și Grigore Leșe.

Albumul „25 de Seniori de colecție ai României” a apărut la Editura Litera.

Printre cei intervievați se numără acad. Leon Dănăilă, gen. lt. (rtr) dr. ing. Dumitru Dorin Prunariu, Maia Morgenstern, prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan, Grigore Leșe, Corina Chiriac, Adrian Năstase, Elisabeta Lipă, Horia Moculescu, Magda Catone, Liza Panait, Mirabela Dauer și alții.

