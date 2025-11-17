România poate să devină un model de longevitate activă în Europa: Experți și decidenți reuniți la București

La Palatul Parlamentului din Capitală a început luni Congresul Național de Îmbătrânire Activă.

Organizat de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă și ajuns anul acesta la a treia ediție, evenimentul reunește experți în mai multe domenii și decidenți politici, cu scopul de a promova concepte și perspective inovatoare care vin în sprijinul vârstnicilor și al integrării lor în viața socială.

Dintre vorbitori nu au lipsit reprezentanți ai lucrării filantropice a Bisericii Ortodoxe Române.

Patriarhul Daniel despre legătura dintre generații

Mesajul Patriarhului Daniel a fost transmis de Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, coordonatorul Sectorului Social-filantropic și președintele Federației Filantropia ale Patriarhiei Române.

„Îmbătrânirea activă și sănătoasă, cu un stil de viață bineplăcut lui Dumnezeu și respectat de ceilalți oameni, reprezintă un model de experiență împărtășită, prin participare socială și echilibru moral-spiritual, așa cum citim în Sfânta Scriptură: Bătrânețea este o cunună strălucită, ea se află mergând pe calea cuvioșiei (Pilde 16, 31), Cununa bătrâneților este cunoașterea multor lucruri și mărirea lor, frica Domnului (Isus Sirah 25, 9)”, a transmis Patriarhul României.

„Învățătura Bisericii, izvorâtă din înțelepciunea biblică și din scrierile Sfinților Părinți, îndeamnă pe toți oamenii să păstreze legătura dintre generații și inspiră tuturor bucuria vieții, ca dar al lui Dumnezeu și recunoștință împlinită prin participarea activă la viața comunitară, în Familie, Biserică și Societate.”

România îmbătrânește

Alexandra Dobre, Fondatoarea Asociației Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, a anunțat că, în primăvara anului 2026, organizația pe care o reprezintă va inaugura primul centru comunitar multifuncțional pentru persoane vârstnice, unde seniorii vor beneficia gratuit de consiliere psihologică, consiliere juridică, educație pentru sănătate, educație digitală, educație financiară și activități de socializare.

„Nu suntem aici doar ca să analizăm cifre, suntem aici ca să reconstruim speranța și să reașezăm demnitatea pe poziția ei firească, dar și pentru a arăta că România poate să devină un model de longevitate activă în Europa”, a spus Alexandra Dobre.

„România îmbătrânește și depinde de noi cum o facem. Astăzi aproape unul din cinci români are peste 65 de ani. În 2035 vom ajunge unul din trei. Întrebarea reală nu este câți ani trăim, ci cum trăim acești ani. Îi trăim cu autonomie, cu sens, cu implicare sau cu izolare, cu dependență și cu costuri sociale enorme?”

În cadrul evenimentului a fost lansat Albumul „25 de seniori de colecție ai României”, publicat de asociație la Editura Litera. Volumul își propune să transforme experiențele personale ale unor seniori „într-o arhivă de sens și de inspirație pentru întreaga societate”.

Discuții despre îngrijirea și integrarea vârstnicilor

Părintele Lector Ilarion Mâță, consilier la Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care este și Vicepreședintele Federației Furnizorilor de îngrijire pe termen lung, face parte din Panelul 2 de discuții, care are tema „Modelul ideal de îngrijire pe termen lung: între stat, privat, familie și comunitate”.

La același panel, Arh. Mihaela Zamfir de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București va prezenta concepte inovative de arhitectură pentru seniori – de la modele occidentale la aplicații în spațiul românesc.

Premii și volum dedicat vârstnicilor

La finalul Panelului 2, vor fi decernate cele două Premii ale longevității active care sunt dedicate parteneriatelor sustenabile pentru îmbătrânire activă.

La această secțiune sunt premiate proiectul „Ajută un bătrân să zâmbească” al Federației Filantropia a Patriarhiei Române și proiectul „Creative Care – Programe de artă participativă pentru persoanele în vârstă din instituțiile medicale”, derulat de Asociația Habilitas – CRPF.

În cadrul congresului vor mai fi acordate premii pentru:

Leadership în responsabilitate socială pentru vârstnici (acordat Fundației Regale „Margareta a României” pentru proiectul „Telefonul Vârstnicului” și precum și proiectelor „Digi Donează Viață” și „Avem același sânge” ale Digi România);

Promotori ai longevității active și al stării de bine (acordat Mariei Holtzhauser și lui Ștefan Pelmuș);

Inițiative private de educație digitală pentru seniori (acordat programului „Hi Digital al Fundației Vodafone România);

Inițiativa de voluntariat intergenerațional a anului (acordat Habitat for Humanity România);

Sustenabilitate financiară și viitor activ (acordat Băncii Comerciale Române).

Marți, la Panelul „O societate pentru toate vârstele: legislație, drepturi și oportunități”, Crina Liță va fi desemnată Ambasador al îmbătrânirii active.

Patriarhia Română a dedicat Anul omagial 2023 pastorației vârstnicilor, prilej cu care au avut loc numeroase evenimente, discuții și acțiuni social-filantropice în sprijinul vârstnicilor.

