Adunare Eparhială la București: Patriarhul Daniel a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat joi, în Ședința Anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, raportul general al activităților din eparhie în anul 2025.

Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei.

Părintele Patriarh Daniel a prezentat în plen raportul general privind activitățile realizate anul trecut în eparhie. Acesta include cifre sintetice despre activitățile administrativ-pastorale, economic-patrimoniale, cultural-misionare, educaționale și filantropice.

Filantropie și sprijin social

Valoarea sprijinului social-filantropic acordat unităților bisericești și persoanelor aflate în dificultate a fost anul trecut de aproximativ 2,2 milioane euro, la care se adaugă numeroase proiecte de infrastructură socială.

Între aceste proiecte se numără: lucrările desfășurate la construcția Centrului de zi pentru copii cu deficiențe de auz din București; serviciile acordate la Policlinica socială stomatologică Zâmbet pentru toți în parteneriat cu DGASPC Sector 2, unde anul trecut au fost tratați 780 de pacienți, precum și depunerea unui proiect pentru a înființa un nou centru de îngrijiri paliative la Ploiești.

Discuții în comisii și propuneri pentru noul an

Rapoartele detaliate au fost apoi discutate în comisii de specialitate, în timp ce părinții protopopi s-au întrunit separat pentru scurte prezentări de rapoarte și propuneri de activități pentru noul an.

La final, membrii Adunării Eparhiale au aprobat rapoartele prezentate privind activitățile din 2025 (inclusiv raportul financiar-contabil) și proiectul de buget pentru anul 2026.

Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Este formată din membri aleși, clerici și mireni.

Președintele Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor este Preafericitul părinte Patriarh Daniel, care este Arhiepiscop al Bucureștilor și Mitropolit al Munteniei și Dobrogei.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu