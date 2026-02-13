Aducerea acasă a lui Brâncuși: Cercetători de pe două continente îl vor evoca pe sculptorul român la Baia Mare

La Baia Mare va fi organizată în data de 17 februarie o conferință internațională dedicată sculptorului Constantin Brâncuși. Evenimentul este intitulat „Aducerea acasă a lui Brâncuși – 150 de ani de la naștere”.

Comitetul științific va reuni cadre universitare și cercetători din România, Republica Moldova, Italia, Slovacia, Ungaria și Statele Unite ale Americii.

Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” va găzdui manifestarea culturală, organizată de Editura ACTAEON BOOKS și Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare.

Organizatorii își propun valorificarea patrimoniului cultural și istoric național și universal, consolidarea spiritului identitar și întărirea legăturilor dintre tinerii din țară și cei din diaspora.

Întâlnirea va începe la ora 16:00. Conferința face parte din „Anul Constantin Brâncuși” și din Proiectul Cultural-Educațional Internațional „Români celebri”, ediția a IV-a.

Foto credit: Arhiva / Ziarul Lumina