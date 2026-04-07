Marius Andruh este noul președinte al Academiei Române: Cercetarea nu este un lux

Marius Andruh a fost ales președinte al Academiei Române. În discursul de candidatură, academicianul a subliniat rolul instituției în susținerea valorilor naționale, afirmând că cercetarea nu este un lux, ci decurge din firea umană.

Potrivit unui comunicat de presă, ședința a avut loc marți în Aula instituției. Cu un cvorum de 157 de membri prezenți, titulari corespondenți și de onoare, Adunarea Generală și-a exprimat opțiunea în două tururi. Academicianul Marius Andruh a fost ales cu o majoritate de 84 de voturi.

În calitate de membru de onoare al Academiei Române, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a votat în cadrul ședinței de alegere a noului președinte prin vot electronic.

Mandatul noului președinte al Academiei Române este de patru ani, iar acesta urmează să își preia atribuțiile în termen de 15 zile de la alegere.

Proiecte și soluții

Noul președinte al Academiei Române a propus în discursul său proiecte noi, printre care înființarea unui institut tehnologic al Academiei Române sau redactarea unor noi cataloage dedicate științelor, cu scopul de a educa modul în care trebuie vorbit despre știință în spațiul public.

Marius Andruh a subliniat și rolul Academiei în societate: „Opera noastră trebuie să vorbească mai tare decât zgomotul mediatic. Trebuie să comunicăm ce este mai bun și mai adevărat societății”.

„Să oferim soluții, alternative și perspective de gândire asupra tuturor problemelor care frământă societatea noastră”, a adăugat cercetătorul.

Susținerea cercetătorilor români

Academicianul a afirmat importanța susținerii cercetătorilor români și a tinerilor doctoranzi prin programul Premiilor Academiei Române sau prin colaborare internațională sub egida Erasmus.

„Premiile Academiei Române sunt făcute să răsplătească excelența cercetătorilor, dar în egală măsură sunt făcute pentru a încuraja cercetarea și creația în țară”, a spus Marius Andruh.

„Acest program Erasmus este categoric benefic pentru tot ce înseamnă școală doctorală în Academia Română”.

Grija față de moștenirea instituției

Noul președinte a insistat și asupra respectului față de moștenirea instituției: „Trebuie să avem grijă de ceea ce au construit înaintașii noștri”.

În același context, Marius Andruh a vorbit despre importanța sediului Academiei și a renovării clădirii de patrimoniu la standardele secolului 21.

„Este un simbol al culturii naționale. Când se intră în noua clădire a Academiei Române, trebuie să simți că ai intrat în templul culturii naționale”.

În plan cultural, academicianul a propus valorificarea unor spații istorice precum „Sala Dalles”, pe care o dorește transformată printr-un proiect cultural de anvergură: „Se pot organiza, ca pe vremuri, concerte. Se poate face un proiect cultural în care să avem artă, conferințe, dar și muzică de cameră”.

Marius Andruh

Profesorul Marius Andruh este chimist de reputație internațională. Este membru al Academiei Române din 2001, iar începând din anul 2009 conduce Secția de științe chimice din Academia Română. În anul 2021 a fost ales director al Institutului de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D. Nenițescu”, unul dintre cele mai performante institute ale Academiei Române.

Academicianul este licențiat al Facultății de Chimie din cadrul Universității din București, iar în anul 1988 obține doctoratul la aceeași universitate. A parcurs, de asemenea, în perioada 1991-1993 specializări postdoctorale la Paris și Göttingen.

Ca recunoaștere a excepționalei activități științifice, în 2004 a fost ales membru corespondent al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere din Paris și membru al European Academy of Sciences. În 2008, Președintele României i-a acordat Ordinul Național pentru Merit, în rang de Cavaler, iar în anul 2022 a fost ales vicepreședinte al Academiei Române.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru