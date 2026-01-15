Academia Română și Academia Moldovei fac un nou apel la reîntregire spirituală, culturală și științifică

Academia Română și Academia Republicii Moldova au publicat, joi, un apel adresat oamenilor de știință și cultură din cele două țări de a continua procesul de reîntregire spirituală, culturală și științifică.

Prilejuit de sărbătorirea în comun a Zilei Culturii Naționale, mesajul subliniază faptul că instituțiile sunt înfrățite prin limbă, cultură și misiune și că o unitate stabilă se poate obține doar prin capacitatea tuturor forțelor de a acționa simultan.

„Declararea anului 2025 drept Anul Mihai Eminescu reprezintă nu doar un omagiu adus Poetului Național, ci și o reafirmare a unității de limbă, cultură și destin care ne definește. Să nu uităm că Eminescu s-a gândit mereu la patria sa (Ce-ți doresc au ție, dulce Românie), căreia i-a menit mare viitor! Să fim demni de această moștenire, de dragul copiilor, nepoților și strănepoților noștri!”

„În această zi cu adâncă semnificație simbolică, adresăm un apel către comunitățile științifice și culturale din România și Republica Moldova de a continua cu demnitate procesul de reîntregire spirituală, culturală și științifică, ca fundament al unei unități stabile”.

„Reușita acestui demers depinde în mod direct de capacitatea noastră de a acționa împreună, de a plasa adevărul, valoarea și competența deasupra oricăror hotare administrative, conjuncturi politice sau interese de partid ori de grup”, se menționează în textul documentului.

Unirea românilor rămâne un ideal

Autorii semnalează că deși aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv legitim și necesar, hotarele artificiale nu vor dispărea decât printr-o apropiere reală, construită pe valori.

„Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv legitim și necesar. Reîntregirea poporului român rămâne însă un ideal care depinde de noi toți, de cetățenii spațiului românesc nedespărțit prin hotare impuse cu forța și care poate fi realizat prin voință comună, solidaritate și fidelitate față de adevărul istoric”.

„Dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului va fi rezultatul firesc al acestei apropieri reale, construite prin educație, știință și cultură”.

„Ne exprimăm speranța că ecourile prezentului Apel, asemenea rezonanței Declarației comune a celor două Academii din 30 decembrie 2025 – calificată de analistul politic și istoricul Anatol Țăranu drept Manifest al identității – vor contribui la asumarea unor decizii corecte de către factorii politici din România și Republica Moldova”, se precizează în documentul semnat de Acad. Ioan-Aurel Pop și Acad. Ion Tighineanu, președinții celor două instituții.

La finalul anului trecut, cele două academii au publicat o declarație comună în care au reiterat „forța spirituală a unității și identității românilor”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu

