Ziua Culturii Naționale va fi celebrată împreună de academiile din România și Republica Moldova

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei vor marca împreună cea de-a 16-a ediție a Zilei Culturii Naționale printr-o sesiune festivă organizată simultan, joi, la București și Chișinău.

Potrivit unui comunicat emis de Academia Română, manifestările vor avea loc în Aula Academiei Române din București și în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei din Chișinău, începând cu ora 11:00.

Deschiderea festivă va fi marcată de alocuțiunile celor doi președinți ai forurilor academice, acad. Ioan-Aurel Pop și acad. Ion Tighineanu.

Momente culturale

Momentul solemn al manifestării va fi marcat de intonarea „Odei lui Eminescu”, interpretată pentru prima dată în 15 ianuarie 2025, la București, Chișinău și Bruxelles, în cadrul evenimentelor de inaugurare a Anului Mihai Eminescu.

Programul conține și lansarea emisiunii de mărci poștale „Ziua Culturii Naționale”, prezentată de Gabriel Bulumac, directorul general al Romfilatelia, urmată de un recital susținut de actrița Maia Morgenstern.

Manifestarea va include și un moment muzical oferit de cvintetul de coarde ARCO, alcătuit din elevi ai Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” și ai Colegiului Național de Muzică „George Enescu” din București.

Comunicări științifice

În cadrul evenimentului vor susține comunicări științifice personalități ale vieții academice și culturale de pe ambele maluri ale Prutului: poeta Ana Blandiana și filosoful Mircea Flonta, membri titulari ai Academiei Române, criticul și istoricul literar Mihai Cimpoi, membru al Academiei de Științe a Moldovei, prof. Marta Petreu, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum și acad. Mircea Martin, președintele Secției de filologie și literatură a Academiei Române.

Sesiunea va fi moderată de Ioan Cristescu, director general al Muzeului Național al Literaturii Române.

Evenimentul se înscrie în Planul de acțiuni comune pentru anul 2026, un an cu semnificație aniversară, în care Academia Română marchează 160 de ani de la întemeiere, iar Academia de Științe a Moldovei împlinește 65 de ani de la fondare.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu