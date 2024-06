A murit Jürgen Moltmann, susținătorul publicării în germană a operei dogmatice a pr. Dumitru Stăniloae

În vârstă de 98 de ani, teologul de origine germană Jürgen Moltmann a trecut luni seară la Domnul. A fost susținătorul traducerii și publicării în germană a Teologiei Dogmatice a Părintelui Stăniloae.

Membru al Bisericii Evangelice din Germania și profesor emerit de teologie sistematică la Universitatea din Tübingen, Jürgen Moltmann l-a cunoscut pe părintele Dumitru Stăniloae în 1978, în cadrul unui întâlniri ecumenice din Klingenthal, Germania.

Remarcând astfel valoarea operei dogmatice a teologului român a hotărât necesară traducerea și publicarea acesteia în limba germană.

„Opera părintelui Stăniloae am cunoscut-o după întâlnirea personală cu el. Prelegerile şi referatele pe care le susţinea la diferite întâlniri, cu diferite ocazii la facultăţile europene, am considerat că sunt aşa de importante, încât am înlesnit traducerea în limba germană a lucrării celei mai importante a sfinţiei sale, celebra Dogmatică ortodoxă”, declara în 2009 Jürgen Moltmann, într-un interviu pentru Ziarul Lumina.

„Cred că marea temă a întregii teologii a părintelui Stăniloae era bucuria dragostei dumnezeieşti a Persoanelor Sfintei Treimi şi a simţirii de om a dragostei dumnezeieşti. Acest lucru m-a influenţat profund, nu numai în ceea ce priveşte gândirea teologică, cât spiritualitatea, viaţa duhovnicească”, adăuga profesorul de origine germană.

Într-un interviu acordat pentru Consiliul Mondial al Bisericilor, pr. Ioan Sauca, fost secretar general interimar al organizației și director al Institutului Ecumenic de la Bossey, a declarat despre Jürgen Moltmann că „era foarte interesat de dialogul cu Ortodoxia”.

„În special în lucrarea sa despre Sfânta Treime și Sfântul Duh și despre clauza filioque, a creat posibilități de dialog cu teologia ortodoxă”, a adăugat clericul român.

În 2022, Jürgen Moltmann a contribuit la realizarea unei colecții omagiale de scrieri, în format festschrift, în onoarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Teologul german Jürgen Moltmann s-a născut în data de 8 aprilie 1926 în Hamburg. Începând cu anul 1967 și până la pensionare, în 1994, a predat teologie sistematică și etică socială la Universitatea din Tübingen. A publicat numeroase cărți și studii printre care „Teologia Speranței” și „Treimea și Împărăția”.

