Luni a început montarea icoanei Pantocrator în turla principală a Catedralei Naționale. Realizarea mozaicului a durat peste 6 luni de zile și au fost folosite 2.400 de kilograme de piese.

Reprezentarea iconografică se întinde pe o suprafață de peste 150 de metri pătrați, 12 metri diametrul și 4.5 metri portretul.

Chipul Mântuitorului a fost realizat în special de Alina Codrescu, soția pictorului Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură a Catedralei Naționale.

„Săptămâna trecută am făcut premontajul icoanei Pantocrator. Am asamblat-o, am pus toate elementele cap la cap în așa fel încât să avem o imagine de ansamblu cu icoana pe care urmează să o montăm, inclusiv cu scrisul și curcubeul care se face în mod tradițional în jurul icoanei”, a declarat Daniel Codrescu pentru Trinitas TV.

„Astăzi am început prima aplicare, primele bucăți din icoană le-am aplicat pe peretele propriu-zis și sperăm ca până la finalul săptămânii să avem icoana montată în întregime”.

„A fost o lucrare provocatoare, meticuloasă, a fost o asceză în sine realizarea ei deoarece necesita foarte multă liniște, așezare. E un moment important, o cinste pentru orice artist de a realiza o astfel de icoană într-o viață”, a adăugat coordonatorul lucrărilor de pictură.

Pictorii speră ca schela din mijlocul catedralei să fie demontată până la finalul anului pentru ca icoană Pantocrator să poată fi admirată în toată splendoarea ei.

Foto credit: Basilcia.ro / Mircea Florescu