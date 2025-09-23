A început Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor”. Pr. Mihai Pavel: Am înveșmântat în veșminte noi lucrarea catehetică

Ediția a 18-a a Congresului Național „Hristos împărtășit copiilor” a început, marți, la Centrul Social-Pastoral Sfânta Cruce – Mănăstirea Caraiman.

În deschiderea Congresului părintele Mihai Pavel, inspector eparhial și moderator al evenimentului, a evidențiat faptul că evenimentul a ajuns la a 18-a ediție.

„Sunt 18 ani în care încercăm să articulăm și să motivăm pe frații noștri, pe slujitori, să împlinească ceea ce este de drept din slujirea lor: Cuvântul. (…) În 18 ani de Congres, să știți că suntem abia pe la începutul drumului nostru, din ieșirea din zona robiei nedrepte spre Pământul Făgăduinței”, a menționat părintele inspector.

Pr. Mihai Pavel a remarcat faptul că prin lucrările acestui Congres „Am înveșmântat în veșminte noi lucrarea catehetică”.

Cum implicăm tinerii?

În continuare, părintele a spus că printre temele de discuție din acest an s-a numărat și implicarea tinerilor în procesul catehetic.

„Am discutat despre importanța catehezei și lucrului cu tinerii pentru următorii ani. Am discutat despre modele de bună practică în cateheza parohială și lucrul cu tinerii. Și, foarte important, implicarea tinerilor în actul catehetic, educațional”.

„În ultimii ani, activitatea catehetică a crescut. Cum îi implicăm pe tineri și care sunt modelele de bună-practică pe care le avem la îndemână”, a menționat preotul, într-un interviu acordat Trinitas TV.

Potrivit acestuia, toate lucrările Congresului sunt subsumate unei singure platforme: „Hristos împărtășit copiilor”.

„Dezbaterile Congresului au stabilit de așezarea unei agende cu lucrul cu tinerii la nivel național. Dar această agendă se reflectă la nivelul eparhiei. Fiecare eparhie este invitată să-și construiască propria agendă catehetică”.

„Congresul este un eveniment pivot în activitatea catehetică a Bisericii noastre. Programul platformă este Hristos împărtășit copiilor, totul este subscris acestei platforme. Congresul este o întâlnire de lucru, iar mulți dintre cei prezenți au sugerat că ar fi bine să existe mai multe astfel de întâlniri, față către față”, a mai adăugat pr. Mihai Pavel.

Împreună pentru educație

În deschiderea Congresului a mai vorbit și Cătălin Pâslaru, inspector general Ministerul Educației și Cercetării, care a subliniat dorința instituției de a colabora cu Biserica pentru un învățământ de calitate.

„Ne dorim să fim parte comună, sunt recunoscător pentru implicarea dvs alături de profesorii de religie, întotdeauna am participat cu mare bucurie la aceste congrese și doresc să fim responsabili, implicați conștienți pentru a găsi eficiente pentru o educație de calitate”, a spus Cătălin Pâslaru.

Lucrările Congresului se vor încheia miercuri, 24 septembrie.

Foto credit: Arhiepiscopia Bucureștilor / Gabriel Negescu