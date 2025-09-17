Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor” are loc la Mănăstirea Caraiman. Tema ediției a 18-a

Patriarhia Română, prin Sectorul Teologic-Educațional și Biroul de Catehizare a Tineretului, organizează între 22 -24 septembrie, ediția a 12-a a Congresului Național „Hristos Împărtășit Copiilor” la Centrul Social-Pastoral Sfânta Cruce – Mănăstirea Caraiman.

Evenimentul se desfășoară sub tema „Cateheza parohială și lucrul cu tinerii – importanță, vizibilitate și impact în lucrarea pastoral misionară a Bisericii”.

Congresul va aborda cinci subiecte principale:

Cateheza parohială și lucrul cu tinerii în următorii ani, cu focus pe analiza și evaluarea strategiilor existente și stabilirea unor noi direcții pentru 2026-2030;

Concursul catehetic național, incluzând evaluarea ediției 2024-2025 și planificarea ediției 2025-2026, cu actualizarea conceptului de concurs;

Modele de bună practică în implicarea tinerilor (liceeni, studenți) ca voluntari în activitățile catehetice, promovând formarea și implicarea lor în misiunea Bisericii;

Schimbul de experiență între eparhii în lucrul cu tinerii, subliniind importanța mentoratului și a proiectelor de succes;

Activitatea cu tinerii la nivel național, incluzând Programul Național de Tabere pentru Tineret, întâlniri ale tinerilor și organizațiile de tineret.

Printre cei care vor lua cuvântul la ediția din acest se regăsesc:

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar-patriarhal, care va susține un cuvânt introductiv.

Pr. Prof. dr. Liviu Vidican-Manci, care va aborda reperele și prioritățile strategice ale catehezei.

Pr. dr. Mihai Pavel, inspector patriarhal, moderator și facilitator al mai multor sesiuni, inclusiv deschiderea și încheierea congresului. Pr. dr. Bogdan Racu, Inspector pentru Învățământ și Cateheză al Arhiepiscopiei Iașilor, implicat în atelierele de lucru.

Mihai Paraschiv, inspector patriarhal, și Pr. Mihai Ciucur, inspector al Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului, care vor modera sesiunile despre activitățile naționale și modelele de bună practică.

Luni, 22 septembrie, va fi ziua sosirii și cazării participanților.

Marți, 23 septembrie, ziua începe cu Sfânta Liturghie, iar la 09:30 se vor deschide, oficial, lucrările Congresului, odată cu Rugăciunea și cuvântul introductiv. În continuare, ziua va continua cu dezbateri, ateliere de lucru și alte comunicări.

Miercuri, 24 septembrie, se vor trece revistă cele petrecute în primele două zile, sesiune de întrebări și răspunsuri precum și închiderea oficială a lucrărilor Congresului.

Foto credit: Ziarul Lumina / Andrei Butu