S-au împlinit 90 ani de la nașterea lui Nicolae Labiș. Poetul a fost omagiat la Academia Română și în locurile natale

Academia Română a organizat, joi, o sesiune omagială dedicată împlinirii a 90 de ani de la nașterea poetului Nicolae Labiș.

Sesiunea de la Academia Română i-a adus laolaltă pe câțiva dintre cei mai importanți oameni ai culturii române: critici literari, poeți și admiratori ai operei lui Labiș. A fost un gest de recunoștință pentru contribuția lui la literatura română de după război. La eveniment au fost prezente și surorile poetului, Margareta Labiș și Teodora Labiș-Crețu.

Potrivit organizatorilor, cu acest prilej a fost lansată ediţia Nicolae Labiş, „Opere”, în 4 volume, apărută la Editura Academiei Române. Este vorba despre volumele: Vol. I: Poezii antume; Vol. II: Poezii postume (1); Vol. III: Poezii postume (2), Poezii inedite; Vol. IV: Proză. Dramaturgie. Publicistică. Traduceri. Folclor literar. Corespondenţă.

Personalitățile care au luat cuvântul la această manifestare culturală au fost: acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, acad. Mihai Cimpoi, dr. Florentin Popescu, Ion Hadârcă, membru de onoare al Academiei Române și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, prof. dr. Adrian Dinu Rachieru, prof. univ. dr. Lucian Chișu, dr. Liviu Apetroaie, Valeriu Matei, membru de onoare al Academiei Române, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Evenimentul a fost moderat de acad. Valeriu Matei.

Poetul, omagiat în locurile natale

Jubileul nașterii poetului a fost marcat și la Fălticeni prin proiectul „Zilele Nicolae Labiș”, care se desfășoară între 2 și 22 decembrie. Pe 2 decembrie, au avut loc mai multe evenimente la Poiana Mărului – Mălini, la casa unde s-a născut poetul. La Fălticeni, la Colegiul Național „Nicu Gane”.

Aici a avut loc vernisajul expoziției „Universul Bucovinei lui Labiș”, unde au fost admirate operele maestrului Radu Bercea.

În continuare, în Amfiteatrul colegiului s-a desfășurat programul „In Memoriam Nicolae Labiș” , cu poezie din creația poetului.

Evenimentul a continuat cu ședința ordinară a Cenaclului Literar Artistic „Nicolae Labiș”. Aici Anca Puha a lansat cartea „Ipostaze ale liricii feminine optzeciste”, iar profesorul Dan Popescu a prezentat noua revista „Zbor”. Au mai luat cuvântul alte personalități culturale locale.

Nicolae Labiș – scurtă biografie

Nicolae Labiș s-a născut la data de 2 decembrie 1935, în localitatea Mălini, județul Suceava. A fost fiul învățătorilor Eugen și Ana-Profira Labiș. Este considerat un reprezentant al generației literare a anilor ’50, activitatea sa desfășurându-se într-o perioadă marcată de realismul socialist.

Primele studii le-a urmat în satul natal, sub îndrumarea părinților săi. Între anii 1947 și 1951, a frecventat cursurile Liceului „Nicu Gane” din Fălticeni. În această perioadă a început să scrie versuri, debutul său publicistic având loc în ziarul local Zori noi din Suceava, urmat de apariții în Iașul nou.

Consacrarea literară a venit după publicarea poemului „Moartea căprioarei”. Lucrarea a apărut inițial în Viața Românească și a atras atenția criticilor vremii. În 1952, s-a transferat la București pentru a urma cursurile Școlii de Literatură și Critică Literară „Mihai Eminescu”.

După absolvirea Școlii de Literatură în 1954, Labiș a lucrat ca redactor la revista Contemporanul, apoi la Gazeta literară. În paralel, s-a înscris la Facultatea de Filologie a Universității din București. Activitatea sa editorială a inclus publicarea de poezii în principalele reviste culturale ale epocii.

O viață frântă la doar 21 de ani

Debutul editorial în volum s-a produs în anul 1956, cu placheta de versuri intitulată „Primele iubiri”. Volumul a fost tipărit într-un tiraj semnificativ pentru acea perioadă și a reunit texte scrise în anii anteriori. Tot în 1956, Labiș a pregătit pentru tipar volumul „Lupta cu inerția”.

Pe lângă activitatea literară, Nicolae Labiș a fost membru al Uniunii Tineretului Muncitor (UTM), o organizație de tineret a regimului. Parcursul său politic a fost însă marcat de o serie de sancțiuni și excluderi temporare din cadrul organizației, pe fondul divergențelor poetului cu ideologia oficială.

În noaptea de 9 spre 10 decembrie 1956, poetul a fost implicat într-un accident de tramvai în zona Spitalului Colțea din București. A suferit traumatisme severe la nivelul coloanei vertebrale și a fost transportat de urgență la spital, unde a rămas imobilizat la pat.

Nicolae Labiș a trecut la Domnul în data de 22 decembrie 1956, la vârsta de 21 de ani, în urma complicațiilor medicale survenite după accident. A fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București. Postum, în 1958, a apărut volumul „Lupta cu inerția”, iar casa părintească din Mălini a fost transformată ulterior în spațiu memorial.

Foto credit: Ziarul Lumina

